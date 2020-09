La pelea de Omar Montes sería un montaje por el lanzamiento de su nuevo 'single', según 'El programa de Ana Rosa'

Omar Montes se convirtió en tendencia este martes por unos vídeos que se filtraron de él con la cara llena de sangre en mitad de una pelea en la calle junto a sus amigos. Sin embargo, una periodista de El programa de Ana Rosa aseguró que toda esta polémica sería un montaje.

La grabación, que circuló por redes, estaba llena de violencia: puñetazos, empujones e incluso uno de los presentes parecía que quería tirarle una valla de hierro a la supuesta víctima de la paliza. "¡Que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!", gritaba uno de los amigos del reguetonero.

Se ha filtrado un vídeo de Omar Montes con más tíos apelando a un chico. El motivo no se sabe y puede ser que el que tiene la camiseta amarilla sea Rvfv?? pic.twitter.com/LI3DBfLPqJ — alvvr0🦂🌈 | Stream RelaciónRMX (@malqueriendo) September 8, 2020

"¡Maricón de mierda!", llegaba a insultar el ganador de Supervivientes 2019. Todo lo sucedido generó mucho revuelo por la actitud iracunda del cantante, pero según Adriana Dorronsoro, colaboradora del magazine matutino de Telecinco, todo formaría parte de una estrategia de marketing de cara al lanzamiento de su nuevo tema.

"No hay ninguna pelea real, es todo un teatro que ha hecho Omar Montes junto a su compañero", declaró la periodista refiriéndose a RVFV, artista que también aparece peleándose en el vídeo y con el que el ex de Isa Pantoja sacará single.

"Aunque su entorno no ha querido decir nada, os confirmo que no ha habido ninguna pelea, es todo un teatro para que se hable de él y para que todos estemos pendientes del estreno", continuó y añadió que este vídeo formaría parte, de alguna forma, del videoclip. "Me dicen que no será tal cual, pero sí tendrá algo que ver".

Obviamente, la idea de que sea una estrategia de marketing para promocionar el nuevo tema que está por llegar no gustó demasiado en El programa de Ana Rosa. "Es jugar con determinadas cosas que no convienen (...) y más cuando en la calle vemos este tipo de cosas", opinó la presentadora, quien calificó este supuesto montaje de "muy mal gusto" y destacó que "no todo vale".

"Con delitos y enfermedades no se juega", apostilló Alessandro Lecquio. "Esto no es un recurso de marketing, es una mentira (...) los recursos juegan con la imaginación, no con comportamientos delictivos".