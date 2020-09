Convocades parades en l'EMT de València des del 15 de setembre per a reclamar el nou conveni

Així s'ha decidit una vegada realitzades les assemblees en torns de matí i vesprada per a informar als treballadors de diversos "motius de conflicte". A més del conveni, el comité al·ludeix a l'"incompliment de l'acord del 21 d'agost per l'externalització dels treballs de l'Àrea Tècnica", l'"impagament de prima d'absentisme, de primes de formació i dies de conveni del 2019", l'"eliminació dels vàters provisionals, adequada neteja i manteniment de tots" i la reivindicació d'una "major protecció davant de la Covid-19".

La vaga començarà els pròxims dies 15-17-22-24-29 de setembre i 1 d'octubre amb parades parcials de 2 hores, en horari de set a nou del matí, de 16.00 a 18.00 hores en horari de vesprada i de 00.00 a 02.00 en horari nocturn.

També es convoquen parades parcials de 4 hores, en horari de set a onze del matí, de 16.00 a 20.00 i de 00.00 a 04.00 els dies 7- 14-21 i 30 d'octubre; i de 6 hores, en horari de set a una del matí, de 16.00 a 22.00 de la vesprada i de 00.00 a 06.00 en horari nocturn, els dies 2-9-16-23 i 30 de novembre. Finalment, hi haurà parades de huit hores per torn, els dies 4-8-11-18-24 i 31 de desembre. Les mesures s'han aprovat per majoria, segons un comunicat del comité.

Així mateix, s'ha sol·licitat la convocatòria del Consell d'Administració, incloent-se en el mateix l'aprovació del preacord de conveni, firmat el 13 de març; i una reunió amb l'alcalde, Joan Ribó, (Compromís) i el PSOE per a "traslladar-los de primera mà la problemàtica de l'EMT".