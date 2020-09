El Best Of Club Bilbao-Rioja reúne a importantes empresas de enoturismo para trabajar en red por el futuro del sector

El encuentro, inicialmente previsto para el 11 de marzo, tuvo que ser aplazado debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

El objetivo del primer Best Of Club Bilbao-Rioja es doble. Por un lado, valorar el impacto de la crisis sanitaria y económica en las empresas que ofrecen servicios enoturísticos y conocer sus iniciativas para superar las dificultades y retos en la actual difícil coyuntura; por otro, fortalecer el trabajo en red de las organizaciones que forman parte de la comunidad Best Of, con el fin de promocionar y potenciar el enoturismo en Álava, Bizkaia y La Rioja en sintonía con las principales capitales del turismo del vino del mundo.

El encuentro, dirigido a empresas candidatas y ganadoras de un premio Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja, tendrá lugar en Bodegas Valdemar, en Oyón-Oion, el próximo miércoles 16 de septiembre, a partir de las 10,00 horas. Esta bodega de Rioja Alavesa ha sido pionera en la adaptación de su sistema de trabajo al nuevo escenario de exigencias de salud y seguridad en la oferta de servicios a los turistas del vino.