Tribunales.- El juzgado rechaza archivar la causa contra Emasesa por sus EDAR y suma más investigados

En un auto emitido el pasado 28 de julio, avanzado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, dicha instancia judicial da cuenta de que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), "a requerimiento de la Fiscalía y tras una extensa comunicación de Ecologistas en Acción por aparentes irregularidades en varias depuradoras", ha desplegado "una investigación acerca de vertidos de residuos contaminantes derivados de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de El Copero, Tablada y San Jerónimo, pertenecientes a Emasesa.

"Partiendo de los límites y exigencias derivados de la debida observancia de la normativa, el Seprona informa de vertidos de alta potencialidad contaminante, en particular de fósforo y nitrógeno, en las EDAR de El Copero, Tablada y San Jerónimo; siendo así que el exceso de fósforo y nitrógeno produce eutrofización de las aguas e implica un alto consumo del oxígeno disuelto en ellas, impidiendo la vida de los seres vivos", precisa el juzgado, agregando que estos vertidos generan "mal olor, disminuyen la calidad y potabilidad del agua y modifican el ecosistema de los seres vivos acuáticos y de organismos aerobios, pudiendo causar su muerte y eventualmente pudiendo perjudicar la salud humana".

"POTENCIAL PERJUICIO A LAS AGUAS"

Así, el juzgado ve "indicios" de que "en las tres estaciones depuradoras mencionadas, los agentes y sustancias contaminantes podrían afectar gravemente al medio receptor de los correspondientes vertidos de aguas residuales; ocasionando así un potencial perjuicio a las aguas públicas (dominio público hidráulico) declaradas zonas sensibles y, por tanto, de especial protección medioambiental, dada la posibilidad de afectar gravemente a la calidad de las aguas de los ríos, especialmente por el vertido incontrolado de fósforo y nitrógeno totales, con grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales".

Fruto de ello, el Juzgado de Instrucción número seis aprecia indicios de posibles delitos contra el medio ambiente, señalando la condición de denunciados investigados de Emasesa, Drace Infraestructuras como contratista del mantenimiento de la EDAR de El Copero; Francisco Javier P.L. como jefe de dicha planta; Enrique V.R. como jefe de Supervisión de Emasesa; las empresas de la UTE gestora de la EDAR de Tablada; el director de la misma, Rafael María L.S.; el empleado de Emasesa Antonio J.M.; las empresas de la UTE encargada de la EDAR de San Jerónimo; Manuel F.H. como jefe de la citada instalación; y Carlos Rafael T.D. como supervisor de Emasesa.

LAS DEFENSAS REACCIONAN

Empero, las defensas de Emasesa y de los citados supervisores de tal entidad solicitaban el sobreseimiento de las actuaciones alegando, entre otros aspectos, que "los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses obrantes en las actuaciones sólo acreditarían la superación de los niveles máximos de vertido permitidos, pero en ningún caso justificarían daños sustanciales a la calidad del medio receptor o perjuicio grave del equilibrio de los sistemas naturales".

No obstante, el juzgado no accede a tal petición dado "el estado de instrucción" de las actuaciones, estando "pendiente de practicar diligencias jurisdiccionales tendentes al pleno esclarecimiento de los hechos", pues las pesquisas, en este momento, "no permiten deducir que el riesgo o peligro detectado resulte insignificante o escasamente relevante".

Es más, para avanzar en la instrucción, el juzgado incorpora además como investigados a José L.F., María Dolores B.G.; Salvador C.L.; Charo M.S.; Iván N.L.; Antonio D.M., Jesús Manuel M.B. y Jaime P.P.