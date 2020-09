Cultura.- El Festival Big Sound es trasllada al juliol del 2021 i confirma cartell amb Nicky Jam i Becky G

D'aquesta manera, el certamen suma a la seua edició una jornada més, la qual cosa implica més artistes, més hores de música i "la certesa que Big Sound serà la major cita de música urbana a nivell nacional i una de les cites musicals més destacades de la ciutat de València", asseguren els responsables de l'esdeveniment en un comunicat.

Big Sound confirma per a aquesta nova data "el cent per cent" dels artistes ja anunciats, tant en l'escenari principal com en l'escenari a càrrec de The Basement, entre els quals es troben artistes internacionals com Nicky Jam, Becky G o Lunay i nacionals com a C. Tangana, Bad Gyal, Don Patricio o Ana Mena entre uns altres. A falta de la mitat del cartell per desvetlar i a causa de l'ampliació d'una jornada, s'anunciaran en les pròximes setmanes nous noms.

"Volem agrair a tots els #BigSounders la confiança depositada en nosaltres des del primer dia, apostant per que seguim endavant. Estem treballant sense descans per a transformar tots aquests canvis, en l'oportunitat de fer encara un festival millor i amb artistes més grans. Vos ho mereixeu. Vos esperem a tots al 2021. Posarem més força que mai per a ballar, saltar, gaudir, vibrar i somriure envoltats de la millor música i el millor escenari: la Ciutat de les Arts i les Ciències", declaren des de BS Enterteiment

ABONAMENTS I DEVOLUCIÓ

Els abonaments venuts fins al moment són vàlids directament per a la nova data sense necessitat de fer cap gestió. Els abonaments no són nominatius, així que també poden cedir-se.

El període per a sol·licitar la devolució serà del 10 al 23 d'octubre (tots dos inclusivament) mitjançant la web