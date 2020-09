Baldoví insta Vox a presentar la seua moció de censura d'una vegada perquè es done "l'hòstia parlamentària pertinent"

"És repugnant el que vostés sembren cada dia", ha dit el parlamentari valencià dirigint-se a Vox. I ha afegit: "Llance un missatge a la 'derechita' feixista: presenten d'una vegada per sempre la seua moció de censura; donen-se l'hòstia parlamentària pertinent i no ens facen perdre més temps. Moltes gràcies".

El debat ha tingut lloc aquest dimecres en el Ple del Congrés a compte d'una moció que Vox ha defès i que és conseqüència de la interpel·lació que a la fi de juny va dirigir el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska per a demanar-li que garantira el normal desenvolupament dels comicis bascos i gallecs davant les agressions que els de Santiago Abascal van denunciar estar rebent durant les campanyes electorals.

En la sessió, Vox ha acusat el Govern de practicar la "violència política" i ha assenyalat singularment el ministre Fernando Grande-Marlaska com a "responsable" de les agressions patides pels seus dirigents en els últims mesos, singularment durant la campanya electoral a País Basc i Catalunya, però la resta de partits del Congrés han criticat als de Santiago Abascal per presentar-se com a "víctimes" d'unes pràctiques condemnables que pateixen la pràctica totalitat de forces polítiques.

És més, en el cas d'Unides Podem, Esquerra Republicana (ERC) i Compromís, els seus representants li han comminat a condemnar l'assetjament diari que pateixen en el seu domicili familiar el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, i la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

