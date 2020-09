Solo unas horas para conseguir un masajeador anticelulítico muy bien valorado... ¡con un 20% de descuento!

Aunque natural e inevitable, la celulitis no siempre es bien recibida. En la zona alta del muslo, las caderas y, a veces, en la zona posterior del brazo, la piel de naranja no siempre se deja ver a simple vista, pero, quien la tiene, rara vez puede olvidarse de ella. Si bien es cierto que eliminarla de golpe no es posible (hace falta apostar por una buena alimentación, hidratación y deporte durante una larga temporada), sí que lo es difuminarla, poco a poco, y esperar que con una acción integral acabe marcándose menos.

Exfoliaciones y cremas específicas siempre son un buen comienzo, pero, en la mayoría de los casos, pasos insuficientes para lograr los objetivos a medio o largo plazo. Por ello, conviene apostar por gadgets que pongan a nuestro servicio (¡y al de nuestra celulitis!) tecnología punta para lograr rellenar o alisar estos hoyuelitos de los que, todo sea dicho, no hay que avergonzarse.

Rastreando el catálogo de Amazon, hemos encontrado un masajeador de Voyor que, además de tener una rebaja del 20%, cuenta con más de mil valoraciones de los usuarios alabando las propiedades de esta herramienta. ¿Necesitas más motivos para hacerte con él? ¡Pues bajo estas líneas te damos tres!

Este dispositivo incluye varios cabezales. Amazon

Tres motivos para usar este dispositivo durante todo el año

Se deshace de la celulitis liberando la tensión de los músculos . Este masajeador está diseñado con ocho grupos de rodillos que ofrecen un masaje profundo en todos los tejidos para promover así la circulación sanguínea y liberar los músculos doloridos de todo el cuerpo.

Se adapta a tus necesidades. Este dispositivo es impermeable para que puedas usarlo en el baño. También es inalámbrico para que puedas usarlo con comodidad. Además, permite elegir entre tres niveles de fuerza y dos direcciones de masaje para adaptarse a las necesidades de nuestra piel.

Apto para todo el cuerpo. Con el cabezal anticelulítico, podemos realizar un masaje que ayude a acelerar el metabolismo para quemar grasa, liberar la tensión muscular y hacer que desaparezca la celulitis. Pero, además, este dispositivo incluye otros dos cabezales que lo convierte en un 'gadget' todoterreno. Por un lado, cuenta con un masajeador facial, de cuello y corporal, elaborado con silicona que también puede realizar una exfoliación del rostro; y por otro, con un cepillo de limpieza que nos ayudará a conseguir una piel radiante. Este último está elaborado con cerdas suaves que protegen la piel de irritaciones.

