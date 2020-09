Radiografia de l'EMT de València: la pandèmia afona un 40% el nombre de viatgers i en 15,5 milions els seus ingressos

Els comptes de l'Empresa Municipal de Transport (EMT) de València travessen una delicada situació derivada de la caiguda d'ingressos a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus. Segons han informat aquest dimarts el president de la companyia, Giuseppe Grezzi, i el gerent, Josep Enric García, el volum de viatgers representa en l'actualitat el 60% del qual tenia l'any passat a hores d'ara (és a dir, s'ha afonat un 40%), i els ingressos s'han desplomat en 15,5 milions d'euros durant els primers mesos de la pandèmia.

Tot això malgrat que, en els últims mesos, l'afluència d'usuaris als autobusos ha anat a poc a poc millorant, però encara està molt lluny del desitjable per a la salut financera de l'empresa pública. De fet, al març, els responsables de l'EMT van dibuixar tres grans escenaris: un optimista, un intermedi i un pessimista, en funció de l'evolució de la crisi sanitària.

En l'actualitat, segons expliquen, la situació està entre l'intermedi i el pessimista, la qual cosa suposaria una caiguda d'ingressos per a tot l'any 2020 pròxima als 27 milions d'euros que l'EMT va amprar a tres bancs a través d'un crèdit el mes de juliol passat.

Radiografia de l'EMT de València arran de la pandèmia. Henar de Pedro

Per això, Grezzi ha demanat que el decret aprovat pel Govern d'aportacions extraordinàries a les empreses urbanes de transport públic siga de major quantia. Segons l'aprovat, les ciutats rebran el 33% dels ingressos per tarifa de 2018. "Això segons els nostres càlculs dóna una aportació de 15 milions i ens sembla insuficient per a totes les empreses de transport urbà i metropolità de tot l'Estat. Tenim 15 milions menys ara i queden quatre mesos", ha exposat el també edil de Mobilitat Sostenible.

"S'ha de revisar eixe criteri, ens consta que s'està estudiant i no deixarem de reclamar-lo", ha afegit, "per a evitar pitjors escenaris com els deutes inflats". Segons l'edil, l'EMT arrossega "una situació molt complicada" derivada també de la "marginació" en l'arribada de fons estatals des de fa anys, la qual cosa ara deixa a l'empresa "en una situació molt pitjor que altres empreses al no tindre eixos ingressos.

Grezzi, per tant, reivindica poder cobrir els 27 milions d'euros del crèdit "com a mínim només per a enguany, perquè a partir de gener no sabem en quina situació estarem, però podem imaginar que no recuperarem la xifra de viatgers ni els ingressos. Ha de planificar-se les aportacions per a 2021 i 2022", ha afegit.

Millora salarial

Aquest complicat escenari econòmic no serà obstacle perquè la direcció de l'EMT aborde dues mesures per a millorar les condicions laborals de la seua plantilla. D'una banda, s'activarà una comissió d’aplicació del preacord de conveni col·lectiu per punts i amb un calendari per a la seua aprovació definitiva. Es tracta d'un conjunt de mesures "que milloraran la prestació del servei i les condicions de treball", segons el regidor.

A més, Grezzi ha anunciat que s'abordarà la recuperació salarial que tenia prevista per a la plantilla. Es tracta, han explicat, de revertir les retallades practicades en 2012 amb un compromís de recuperació que suposa un 2% de la nòmina.

"Portaré al consell la proposta que l'empresa sufrague eixe 2% per a la recuperació salarial que es va perdre en 2012. Es pagarà d'una vegada. La quantitat que es va retallar ascendeix a uns 3,5 milions d'euros", ha detallat Grezzi.

Mesures anticovid

L'EMT de València va ser la primera empresa d'Espanya que, el mes de març passat, va decidir evitar l'accés a l'autobús per la porta davantera i el pagament en metàl·lic "i l'hem mantingut fins al moment", ha afirmat el gerent, Josep Enric García.

De la mateixa manera, es van instal·lar separacions provisionals com a barrera física per a aïllar al conductor del passatge i es va començar a treballar en unes mampares més definitives que puguen garantir l'accés per la porta davantera pel previsible augment de la demanda.

"Tenim ja instal·lades mampares en un terç de la flota, que a la fi d'aquest mes ja serà el 50%", ha afirmat García, qui afirma que el comité de salut i seguretat ha validat aquest procés.

A més, s'han repartit més de 21.300 màscares entre la plantilla, que s'elevaran fins el pròxim mes de març en altres 18.000, gel hidroalcohòlic, desinfectant i s'ha reforçat la neteja en busos i instal·lacions.

Dos conductors, primers positius

Aquesta setmana s'han registrat els dos primers casos positius per coronavirus en la plantilla de la companyia municipal, confirmats per prova PCR. En concret, es tracta de dos conductors. "Seguint el procediment, hem arribat a la conclusió que no han tingut contactes estrets amb altres membres de l'empresa, la qual cosa ha permés evitar la propagació entre la plantilla", ha informat el gerent, qui ha afegit que tots dos van començar a sentir-se malament en els seus domicilis, no en el treball, i actualment estan fent quarantena a la seua casa.

"Tenim una plantilla de 1.700 empleats, dels quals 1.200 són conductors i acabem de tindre els dos primers", ha asseverat.

Objectiu: recuperar els diners estafats

En un altre ordre de coses, Grezzi ha manifestat que treballarà "sense descans" per a recuperar els quatre milions d'euros estafats a l'EMT fa ara un any.

Un jutjat d'Hong Kong ha condemnat recentment a dues empreses xineses i als seus administradors, a pagar la quantitat defraudada, en concret, 1,6 milions d'una banda, i 2,4 milions per un altre.

Aquest fet, segons l'edil obri "un escenari sobretot el desenvolupament legal de la causa fins a les responsabilitats civils d'aquestes dues empreses i apoderats xinesos, i les eventuals responsabilitats civils subsidiàries" dels investigats en la causa a València. En aquest punt ha apuntat a la que fora cap d'Administració de l'EMT, Celia Zafra, i al banc.

En aquest moment, des del seu departament es troben "analitzant" quines altres accions legals emprendre davant la primera condemna a Hong Kong per a aconseguir el seu "objectiu màxim" que és recuperar els diners.