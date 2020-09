Cs no entiende que Sánchez diga que "no se han salido de la foto de Colón" en plena negociación por los Presupuestos

Ciudadanos no entiende a Pedro Sánchez. Desde la formación naranja no han recibido de buen grado la frase del Gobierno sobre la foto de Colón. "No se han salido de ella", sostuvo en el Congreso ante la mirada de sorpresa de Inés Arrimadas, más si cabe en plena negociación por los Presupuestos. "Ciudadanos ha tenido una actitud muy constructiva, por eso no lo entendemos muy bien. No sabemos por qué ha salido por ahí", comentan fuentes del partido a 20minutos.

En esa línea, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, fue muy clara. "Es un comentario desafortunado porque creo que no es la mejor manera de tender la mano para aprobar unos Presupuestos, en este caso del Estado, que entendemos que son total y absolutamente necesarios", comentó.

Tras insistir en que la reflexión de Sánchez "no es la más afortunada, máxime en este momento donde tiene que buscar apoyos", Bosquet ha indicado que Cs está dispuesta a negociar el apoyo a las cuentas públicas "bajo ciertas condiciones", entre las que ha citado establecer un "plan de conciliación" y evitar la "derogación de la reforma laboral que pretende otro grupo político y, sobre todo, impedir una subida de la presión fiscal a los españoles porque entendemos que no es el momento".

Existe otra teoría en la oposición, y es que Sánchez haya querido hacer un guiño a Pablo Iglesias, que es partidario de la vía "de la investidura" en lugar de apostar por las conversaciones con la formación naranja. "Sánchez tendrá que elegir entre ERC o Cs, los dos es imposible", apuntan los analistas consultados sobre la negociación.

Mientras, desde el Gobierno llegan voces conciliadoras. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido de las más pragmáticas. "Yo lo que quiero es que haya Presupuestos", aseguró, siendo consciente de la "urgencia" ante la pandemia del coronavirus. Sánchez, por su parte, tiene una idea clara tal como expresó en el Senado: quiere que las cuentas abarquen el mayor número de apoyos posibles.