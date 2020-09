L'Ajuntament de Castelló al·legarà contra el canvi de topònim de Villanueva de Castellón

En una roda de premsa telemàtica, la primera edil ha indicat que aquest dimarts ha donat instruccines als servicis jurídics del consistori perquè inicien l'expedient administratiu corresponent a al·legacions i ha apuntat que si cal recórrer després als tribunals, es farà.

Marco s'ha pronunciat així després de ser preguntada per la petició que li va realitzar la portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament de Castelló, Begoña Carrasco, que "defenga l'exclusivitat en la identitat i els interessos de la ciutat" i recórrega el decret del Consell que aquest dimarts s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) pel qual s'aprova el canvi de denominació oficial de Villanueva de Castellón (València), conegut també com Castellón de la Ribera, per la forma exclusiva en valencià 'Castelló'.

Segons ha explicat l'alcaldessa, l'Ajuntament començarà a actuar per la via "de la cortesia", doncs ha anunciat que escriurà una carta al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "per a comentar-li que Castelló és capital de província i que ja existeix el topònim com a tal i no pot haver-hi dos ciutats amb el mateix nom".

Així mateix -segons ha dit- s'emprendrà la via del procediment administratiu, i la jurídica si és necessari.

Preguntada si s'ha contactat amb la Diputació perquè done el seu suport a la posició de l'Ajuntament de Castelló en aquesta qüestió, ha destacat que creu que el nom és una qüestió municipal, per la qual cosa ni s'havia plantejat comptar amb la Diputació, "encara que quantes més mans facen força, benvingudes siguen".

"És molt oportú el que va plantejar el PP, ja que és el que correspon, és a dir, d'una banda la via de la cortesia per a donar l'oportunitat que es puga rectificar, sense deixar el procediment administratiu d'al·legacions i, si hem de recórrer a els tribunals, s'acudirà perquè a qui corresponga dirimisca", ha conclòs.