Bonig creu que és Puig qui ha de cridar-la per a parlar de pressupostos

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmat que no és ella qui ha de cridar al president de la Generalitat, Ximo Puig, per a reunir-se amb ell, sinó que ha de ser al revés i si ho fa no té "cap problema" a dialogar i pactar.