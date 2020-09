Coronavirus.- El PP demana la compareixença d'Oltra: "Se li ha tornat a anar de les mans la situació en les residències"

Segons assenyala el PP en un comunicat, a dia de hui, hi ha 52 residències valencianes amb brots i "no hi ha matí en el qual no ens esmorzem amb crisi en alguna". Per a Bastidas, "mires on mires, la situació és preocupant, són notícies de desatenció, de falta de mitjans, de brots incontrolats i treballadors als quals no se li fa la PCR".

El PP enumera que hi ha residències "amb el 100% dels residents i treballadors contagiats"; centres com el de Montcada, "on es va negar PCR als professionals que tornaven de vacances"; unes altres on "es parla d'abandó i desatenció"; unes altres com Vila-real on la gestió de la Conselleria ha deixat "en l'aire" a 20 majors o Carlet, la més gran de la Comunitat Valenciana, "on la falta de mitjans va complicar la gestió del virus".

Davant aquesta "preocupant" situació i "l'absència" del president de la Generalitat, Ximo Puig, el PP ha presentat una bateria d'iniciatives perquè "algú explique la dramàtica situació que estan vivint les residències de la Comunitat".

Al seu juí, Oltra ha tingut sis mesos per a "fer els seus deures" i fer una revisió mèdica de totes les residències de la Comunitat Valenciana però "aquesta responsabilitat li vé gran". "Puig no va a fer res?" s'ha preguntat, al mateix temps que ha assenyalat que ell és "el verdader responsable".

Entre les iniciatives, es troba la petició de compareixença d'Oltra amb l'objectiu de "dedique el mateix esforç i obstinació a comparéixer davant els valencians que el que destina a eixir en la televisió" i explique la situació dels centres residencials en el context sanitari actual.