La Diputación de Granada expone en el Senado sus medidas contra la exclusión financiera

Entrena ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y por el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, con quienes previamente ha mantenido una reunión de trabajo sobre la iniciativa presentada en la Cámara Alta por el grupo Parlamentario Socialista para la puesta en marcha de un plan contra la exclusión financiera en la España rural.

Durante su intervención, Entrena ha señalado que "las diputaciones tienen el deber legal de prestar asistencia a los pequeños y medianos municipios y la obligación de velar para que esos municipios cuenten con servicios básicos y esenciales".

En su opinión, los servicios financieros "constituyen un servicio básico, fundamental para los ciudadanos y para el desarrollo de nuestros pueblos".

Por ello, y "porque los servicios bancarios son también un derecho de la ciudadanía", ha señalado, "desde la Diputación se pidió a todas las entidades que operaban en la provincia de Granada que, por "responsabilidad social", garantizaran la prestación de servicios financieros en aquellos municipios que no disponían de esos servicios.

Según ha relatado el presidente de la Diputación, después de varias reuniones con diferentes entidades bancarias, se cerró un acuerdo con dos de ellas (La Rural y Bankia) a coste cero para la Diputación y los ayuntamientos, "aunque en realidad ha sido una (La Rural) la que ha contribuido a la solución definitiva".

ERRADICAR LA EXCLUSIÓN FINANCIERA

Entrena ha destacado que hoy ningún municipio de la provincia de Granada se encuentra en situación de exclusión financiera. "Nuestra acción se ha desarrollado en una triple vía: instalación de cajeros por un periodo mínimo de cuatro años en municipios sin servicios bancarios, atención personalizada a los vecinos y vecinas y formación digital sobre banca electrónica", ha detallado.

Igualmente, ha informado de que se han instalado 37 cajeros en zonas rurales y que ya se ha empezado la instalación en algunos anejos, una vez que ha concluido en todos los municipios que se han adherido al protocolo que firmó la Diputación con la Caja Rural, entidad a la que ha agradecido "su sensibilidad y su compromiso con el territorio".

En relación a los procesos de integración en el panorama financiero, el presidente de la Diputación ha mostrado su preocupación y ha confiado en que "no tengan como consecuencia, en favor de una malentendida productividad, el que se agraven estas situaciones de exclusión".

"Espero que los encuentros entre entidades financieras, que se pueden considerar necesarios en un momento determinado, tengan siempre esa perspectiva de responsabilidad social y de solidaridad con los territorios", ha destacado.

"Se pueden encontrar soluciones", ha concluido Entrena, aunque ha recordado que "no fue fácil y llevó tiempo de negociaciones" "Cualquier solución precisa el compromiso de las entidades con el territorio y su responsabilidad social, que la banca ha de tener por muy privada que sea", ha agregado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha asegurado que "la medida más urgente y eficaz para luchar contra los problemas del mundo rural, es que este país tenga unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuanto antes".

"Difícilmente vamos a poder avanzar en reforzar los servicios públicos, por ejemplo contratando más profesores para las escuelas rurales, o no cerrando consultorios médicos, como ocurre en Castilla y León, o no vamos a poder avanzar en que el mundo rural no quede excluido de la digitalización, sin unos PGE necesarios que permitan trasladar los 140.000 millones de euros de la UE a la economía real", ha agregado.