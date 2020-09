El Gobierno de Aragón no contempla confinar "nada más" y apela a la "responsabilidad" ciudadana

"Las medidas de confinamiento hay que adoptarlas cuando hay que adoptarlas y es a lo último que se recurre", ha declarado el presidente de la Comunidad Autónoma en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a los municipios turolenses de Albarracín y Tramacastilla.

Respecto al confinamiento de Ejea, el jefe del Ejecutivo autonómico ha puntualizado que la Orden que lo regula "goza de plena vigencia" y que el juez no tiene que autorizarlo, sino ratificar la norma legal.

En el caso de la localidad cincovillesa, una vez aprobada la Orden autonómica, ahora corresponde a la Delegación del Gobierno en Aragón establecer los controles "adecuados" con la Guardia Civil en la entrada al municipio, que "ya están funcionando".

RELAJACIÓN

A su juicio "estos rebrotes que se están produciendo tienen mucho que ver con la relajación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones", como llevar mascarilla. Ha criticado la celebración de eventos de ocio nocturno "sin respetar ninguna norma".

Lambán ha recordado que "llevamos meses advirtiendo de los efectos desastrosos que pueden tener -estas actitudes- en la salud pública" y ha opinado que muchos jóvenes "son poco precavidos porque se siente más o menos inmunes al virus" y "no se dan cuenta de que además de poner en riesgo su salud ponen en riesgo la de sus padres y abuelos", lo que "debería ser inadmisible desde el punto de vista social". El Gobierno de Aragón está "a punto" de dar a conocer las sanciones "para este tipo de comportamientos incívicos e insolidarios".

Javier Lambán ha señalado que los alcaldes "hacen todo lo que pueden" y el personal del Salud "se está dejando la piel en los hospitales y centros de salud", haciendo notar que "el esfuerzo que hace esta gente no merece ser echado por tierra por la insensatez y la falta de civismo de algunos sectores".

En cuanto a las sanciones por incumplir las normas sanitarias de prevención de la COVID-19, Lambán ha expresado que no está de acuerdo con que solo se sancione con cien euros a quien no lleve la mascarilla y ha planteado que "la sanción mínima tendrá que ser muy superior a cien euros" porque "si no hay forma de que la gente se autorresponsabilice, habrá que recurrir a fórmulas que ojalá no hubiera que utilizar". El Gobierno regional establecerá criterios para que quienes gestionan las sanciones "sepan a qué atender en cada caso concreto".

También ha dicho que "según algunos sindicatos, el curso escolar ni empezaría" y que cualquier decisión al respecto corresponde al Departamento de Sanidad del Gobierno regional.

MÁS PRESUPUESTO

Asimismo, Javier Lambán ha considerado "razonable" que el Gobierno de España "nos echara una mano" en los próximos Presupuestos Generales del Estado para pagar los gastos de sanidad y educación ocasionados por la COVID-19 "que, sin duda, sobrevendrán", en 2021, indicando que los 400 millones de euros asignados a Aragón en el fondo especial habilitado por el Ejecutivo central "son fundamentales" pero "sirven para este curso", tras lo que ha opinado que este fondo para las comunidades autónomas "pudiera haber sido asignado de una forma más favorable" para Aragón.