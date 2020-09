Iglesias, a Egea el primer día de intervenciones con mascarilla en el Congreso: "Me encanta su acento pero cuando habla deprisa no le entiendo"

El primer pleno con la recomendación de intervenir desde los escaños con mascarilla ha puesto a prueba la capacidad de los diputados para entenderse. Algunos han tenido alguna dificultad, como ha señalado el vicepresidente del GobiernoPablo Iglesias durante su cara a cara con el secretario general del PP, que le pedía responsabilidades por la mala gestión de la crisis sanitaria.

"Señor Egea, creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta, si no le importaría vocalizar un poco más en su siguiente intervención porque me ha costado entender algunas cosas", ha señalado Iglesias entre las quejas de la bancada popular antes de responder que asumía "toda" la responsabilidad.

#SesiónDeControl@TeoGarciaEgea, del @GPPopular, pregunta al vicepresidente segundo, @PabloIglesias, si “considera que tiene alguna responsabilidad en el hecho de que el Gobierno de España sea el que peor ha gestionado la pandemia del COVID en Europa”. pic.twitter.com/RS7VdbGi3m — Congreso (@Congreso_Es) September 9, 2020

El diputado del PP ha respondido con cierta ironía relacionando el problema de Iglesias al acento murciano de Egea, por lo que le ha instado a "salir más": "España es muy diversa en acentos y hay que aprender a entender todos".

El asunto no ha acabado ahí. En su turno de réplica, el vicepresidente ha insistido en que no se trataba del acento sino que realmente tenía dificultades para entenderle. "Señor García Egea, a mí su acento me encanta, pero cuando habla muy deprisa me costaba entenderle. Ahora creo que le he entendido bien", ha señalado antes de seguir con la dureza de su réplica y de citar la operación Kitchen.