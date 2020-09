Educació fa una crida per als llocs de difícil cobertura i que "cada xiquet tinga el seu professor de referència"

El titular d'Educació ha aprofitat la seua participació en un webinar sobre l'inici de curs organitzat pel diari 'Información' d'Alacant per a animar a concórrer a la convocatòria.

En aquest sentit, ha assenyalat que en les comarques del sud d'Alacant, especialment al Baix Segura, "moltes vegades hi ha algunes substitucions que no es cobreixen perquè no hi ha interins que les demanen".

Per açò, s'ha habilitat una tercera adjudicació setmanal per a places de difícil cobertura en la qual poden entrar persones que no estiguen en borsa.

"Aquesta crida és interessant per al conjunt de la població. Aquesta setmana eixiran vacants de difícil cobertura que no s'han adjudicat amb persones de la borsa i demane que estiguen atents per a poder participar; és un moment en el qual necessitem gent qualificada. Aquells que estiguen ben qualificats poden presentar-se a aquestes adjudicacions perquè cada xiquet tinga el seu professor de referència", ha manifestat.

D'altra banda, i preguntat per si hi haurà suficient personal durant el curs per a cobrir les possibles necessitats derivades de l'incidència del coronavirus -hi ha hagut una contractació extraordinària de més de 4.700 docents-, Marzà ha recalcat que des del Botànic va arribar al govern s'està treballant en açò.

En aquest sentit, ha recordat que s'ha passat d'una sola adjudicació setmanal a tres per a poder acurtar el període de cobertura de baixes. Quan un professor done positiu per Covid es tramitarà la baixa i se substituirà en la següent adjudicació, ha postil·lat.

FINANÇAMENT PER A BAIXADA DE RÀTIOS "ESTRUCTURAL"

A Marzà també se li ha plantejat si la baixada de ràtios obligada per la Covid pot convertir-se en definitiva. Sobre aquest tema, ha raonat: "Hem estat fent en aquests cinc anys en la mesura de les possibilitats i la disponibilitat econòmica passant, per exemple, de grups de Primària de fins a 30 alumnes a 25 i en alguns municipis a 23, la qual cosa suposa entre cinc i set xiquets menys per aula".

"Com menys alumnes per aula, -ha dit- més atenció, però per a això fan falta recursos. Enguany ho hem pogut fer per la disposició extraordinària de fons però el Ministeri ha dit que serà puntual".

En aquest punt, ha reivindicat la necessitat de reformar el sistema autonòmic de finançament: "Si volem reduir les ràtios de forma estructural necessitem un finançament just per als valencians. Estem al màxim, no tenim mes diners si volem pagar les nòmines. A vegades la població pensa que parlar de finançament és coses dels partits o els polítics, però parlem d'açò: més professorat, menys alumnes, millor atenció", ha resumit.