Obri el col·legi d'Albal que va retardar l'inici de curs pel positiu per Covid d'una professora

L'inici del curs escolar 2020-21 s'havia retardat després de conéixer-se que una de les seues professores hi havia donat positiu per coronavirus, fet que va obligar a posar en quarantena altres quatre docents del claustre que van estar en contacte amb ella, recorda l'Ajuntament en un comunicat.

L'acolliment del seu alumnat a les classes presencials ha estat marcada per "la il·lusió lògica del primer dia tant dels pares, dels menors estudiants i del professorat que ha rebut als alumnes d'infantil, primer i segon de primària amb el seu pla de contingència preparat", asseguren des del consistori.

A l'entrada al col·legi, els xiquets i xiquetes majors de sis anys, a més de les seues motxilles portaven les seues mascaretes, s'acomiadaven dels seus pares, saludaven als seus companys i desinfectaven les seues mans amb hidrogel.

L'alcalde d'Albal, Ramón Marí, ha acudit a la porta del centre per a "donar suport a la comunitat educativa del centre en la seua primera jornada".

Després de comprovar que el curs lectiu ha arrancat amb normalitat, ha mantingut una trobada amb la directora, Miriam Tortosa, amb qui ha confirmat que "la calma i la responsabilitat marquen la volta al col·le en La Balaguera que ha hagut de reorganitzar les seues aules per l'absència de cinc dels seus docents".

Demà ocuparan els seus pupitres els alumnes de tercer i quart de Primària, i divendres serà la jornada que acollirà als de quint.

El primer edil ha agraït el suport de les conselleries d'Educació i Sanitat amb qui la direcció del centre i l'Ajuntament han coordinat totes les decisions que s'han pres per a garantir la seguretat sanitària de la Balaguera.

"RÀPIDA REACCIÓ"

"La ràpida reacció ha evitat un contagi massiu en aquest centre i que hui puguem obrir les portes amb la il·lusió que ha d'imperar en un dia com hui i que ens allunye de la por i la incertesa que vé marcant les nostres vides des de març", ha asseverat.

La Policia Local d'Albal està realitzant un desplegament especial en tot el municipi des que el curs escolar començara aquest passat dilluns. Hui, juntament amb l'alcalde, l'intendent Manuel Ocaña ha supervisat l'inici en La Balaguera, on ha insistit als pares i mares que eviten les concentracions en les entrades i eixides i on ha on ha agraït a la població la responsabilitat amb les normes dictades per a evitar el contagi de la pandèmia.