Coronavirus.- Un jutjat declara innecessària la ratificació judicial de la pròrroga de les restriccions per 21 dies

El magistrat entén que eixa ratificació és innecessària per tractar-se, en primer lloc, de mesures que no afecten drets fonamentals sinó la legalitat ordinària, com és el cas de la suspensió de l'activitat del sector d'oci nocturn o les limitacions en l'àmbit de l'hoteleria i, per tant, que són "executives immediatament sense necessitat de ratificació judicial alguna".

En segon lloc, tampoc es requereix en tractar-se de mesures que contenen determinacions genèriques que requeriran autorització judicial individualitzada en cas de ser necessària la seua imposició a persones concretes o individualitzades si hi ha negativa, supòsits en els quals s'haurà d'efectuar una sol·licitud específica que permeta al jutjat avaluar les circumstàncies del cas, segons consta en la resolució facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i consultada per Europa Press.

Aquest últim supòsit seria, per exemple, el de les mesures addicionals en residències i centres sociosanitaris o centres de caràcter residencial de tractament de les addiccions, en les quals s'acorda la realització de proves PCR als nous ingressos i reingressos o empleats que tornen de vacances o permisos o nous treballadors.

Segons s'arreplega en la interlocutòria, les mesures contemplades en l'apartat 2 de la resolució, consistents en recomanacions de restricció per a agrupacions familiars i socials en l'àmbit privat, són "meres recomanacions i per açò manquen d'incidència constitucional alguna".

Pel que fa a les mesures previstes en els apartats 3 i 4, que estableixen limitacions de visites i eixides i la realització de proves PCR en residències públiques i privades, el jutjat entén que suposen un "mandat i instrucció dirigida als responsables dels centres sobre la forma d'actuar".

D'aquesta manera, en el cas que no existisca cooperació o submissió voluntària de l'afectat a eixes mesures, s'haurà de sol·licitar de forma individualitzada una autorització judicial per al cas concret en què s'estime necessari.