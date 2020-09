Coronavirus.- Sanitat prorroga 14 dies més la limitació de reunions i visites a residències en la ciutat de València

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat en un comunicat que la situació epidemiològica de la ciutat de València "ha millorat, encara que no prou com per a alçar les mesures adoptades per a la contenció i prevenció del virus".

En concret, continuen estant vigents durant dos setmanes més la restricció total de visites i eixides en les residències de majors de la ciutat i l'obligatorietat de limitar reunions familiars o d'amics a un màxim de 10 persones, també a València capital.

Des de divendres passat un total de 193 municipis de la Comunitat Valenciana han registrat almenys un positiu de Covid-19 confirmat per PCR, segons les últimes dades per municipis a 7 de setembre oferits aquest dimarts per la Generalitat Valenciana.

En concret, i com és habitual, ha sigut València la ciutat que més nous casos ha concentrat, amb 456 en aquests últims dies, seguida d'Alacant (170), Dénia (63), el Pilar de la Foradada (59), Gandia (51), Torrent (49), Castelló (42), Sagunt (40), Alaquàs (39), Paterna (32), Benidorm i Elx (29), Xàbia (26), Oliva (23), Benicarló (22) i Elda i Torrevella (20).