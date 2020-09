Beamonte (PP) cree que si a Aragón no llegan recursos del Gobierno central se tendrá que aumentar el objetivo de déficit

Beamonte se ha referido de este modo a la petición del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de aumentar, al menos hasta el 2,5 por ciento del PIB para 2020 el objetivo de déficit para hacer frente a los gastos derivados por la pandemia de coronavirus.

En 2019 el objetivo de déficit llegó al 0,8 por ciento, lo que supuso seis décimas más del previsto y para 2020 se había autorizado un 0, pero se había ampliado al 0,2 por ciento, cifra que ahora se tendrá que revisar por la pandemia.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central acordaran para Euskadi un déficit del 2,6 por ciento para 2020 al considerar que "es injusto" para el resto de Comunidades autónomas.

En rueda de prensa, Beamonte ha indicado que no duda de la voluntad del Gobierno de Aragón, pero ha observado que el presidente aragonés, Javier Lambán "se ve superado por los datos, que son los peores de toda España" en referencia a la pandemia. "Tiene que concretar, pero no lo hace. Hace anuncios, pero no gobierna y un gobierno se define por su gestión".

Beamonte ha presidido el Comité de Dirección Regional del PP-Aragón y al finalizar ha indicado que el ritmo de gestión del Gobierno autonómico "no es el que se necesita" porque "le falta capacidad" y "está superado por los acontecimientos".

PRESUPUESTO

Ha apremiado a Lambán a presentar "ya un borrador de proyecto de presupuestos" y se ha preguntado a qué espera el presidente del Gobierno de Aragón, si acaso a que "desde el Gobierno de España se aporten fondos".

Ha advertido de que cuanto más tiempo esté parado el Gobierno de Aragón "más empresas se quedan en el camino" y ha considerado que desde la Comunidad autónoma "se pueden agilizar ayudas a los sectores productivos".

Beamonte ha criticado a Lambán que realice anuncios, pero "no llega nada" y además el Gobierno de Aragón "no tiene una línea económica clara, ni criterios definidos en industria".

A su parecer "es una administración vacía, injusta y rácana con los ayuntamientos a los que no ha aportado nada, mientras la diputaciones provinciales ha desembolsado 7 millones de euros". "Exigimos a la DGA más agilidad, capacidad y más eficacia".

Ha reconocido que la atención a los gastos derivados de la COVID-19 van a primar, pero ha recordado que "Aragón tiene problemas anteriores a la pandemia" entre los que ha citado el desempleo, vertebración y la conectividad y por eso "la debilidad es mayor" frente a otros territorios.

Al respecto ha indicado que la caída del PIB en Aragón este año se prevé de más del 20 por ciento, que es "la realidad opuesta a los anuncios triunfales" del Gobierno de Lambán.

ESTRAGOS

Su impresión es que Javier Lambán "vive en el anuncio permanente sin concretar en nada y luego es corregido por Sánchez. Es evidente que el presidente del Gobierno de España no le hace caso, no obtiene respuesta y vuelve al redil".

Ha subrayado que aunque Lambán ha cifrado en 850 millones de euros la cuantía que se necesita para hacer frente a las necesidades de la pandemia, "temo que Sánchez no le hará caso".

Beamonte ha apremiado a Javier Lambán a trabajar en el ámbito de la economía, la sanidad y también a generar un espacio de gestión porque cuando la situación de la pandemia aminore lo estragos habrán sido tan fuertes que la recuperación será más lenta que si hubiera realizado políticas preventivas para evitar el drama económico".

Por otro lado, ha anunciado que la Escuela de Verano del PP-Aragón se tradicionalmente se celebra en Tarazona con el nombre de Antonio Torres, tendrá lugar de forma telemática del 25 al 26 de septiembre. Asimismo, en octubre la ciudad de Zaragoza acogerá una reunión de la Convención Intermunicipal del Partido Popular.