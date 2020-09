PSOE exige al Ayuntamiento la retirada de transformadores en las fachadas de viviendas para evitar incendios

Asimismo, ha incidido en que los residentes de los bloques de barriadas consolidadas "se quejan de ruidos, vibraciones, concentraciones de cucarachas y la exposición a campos magnéticos que emiten estas instalaciones eléctricas".

Durante una reunión con vecinos de la calle Manuel Altolaguirre, en el distrito de Carretera de Cádiz, la edil del PSOE ha manifestado estar "especialmente preocupada" por los incendios de transformadores, como el que tuvo lugar a comienzos de la época estival en esta misma calle, "creando una cortina de humo que llegó hasta la novena planta y que hizo temer por la integridad del edificio" en la barriada de Las Delicias.

En este caso, ha recordado, hace algunas semanas operativos de bomberos acudieron a esta zona para apagar un incendio que tuvo como origen un cuadro transformador de la empresa Endesa.

"Se trata de la cuarta ocasión en que este transformador se incendia, provocando la indignación de los vecinos ante el peligro del que están expuestos", ha lamentado Medina, al tiempo que ha dicho que "afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño personal pero si una gran preocupación por las consecuencias de este incidente".

Además, durante una reunión mantenida con vecinos de la Asociación de Vecinos La Marina, ha explicado, "los residentes nos han trasladado que durante años padecen las molestias por los ruidos generados por el transformador, sus vibraciones y sus altas temperaturas que no les dejan descansar ni estar tranquilos en sus propias casas".

Por eso, ha continuado, "reclaman que se les garantice el derecho a dejar de sufrir estos continuos problemas medioambientales, que les está perjudicando a su salud".

Así, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento reclama como urgente "que se adopten todas las medidas necesarias para el control de estas instalaciones tal y como se recogen en la ordenanza para la prevención y control de ruido, vibraciones y otras formas de energía, que tiene por objeto regular la protección del medio ambiente urbano que impliquen molestias, riesgos o daños para las personas o bienes de cualquier naturaleza, sin perjuicio de las facultades de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía".

En concreto, así lo pide en una moción que se presentará a la próxima comisión de Sostenibilidad Ambiental. Por ello, además de pedir su traslado la viceportavoz socialista exige al Ayuntamiento "que se requieran los informes del mantenimiento y seguridad del cuadro eléctrico del bloque 10 de la calle Manuel Altolaguirre, del distrito de Carretera de Cádiz, así como del cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre emisiones de ruido y vibraciones de instalaciones eléctricas".

Por otro lado, también la concejala socialista ha pedido "un plan de vigilancia de los transformadores eléctricos ubicados bajo los bloques de viviendas en la ciudad, a fin de garantizar el cumplimiento de las normativas y ordenanzas que regulan dichas instalaciones en cuanto a las medidas medio ambientales, de seguridad y mantenimiento".

EL TRASLADO DE LOS TRANSFORMADORES

En este punto, Medina ha avanzado que el grupo socialista pedirá el consenso de todos los partidos durante la Comisión de Sostenibilidad Ambiental para impulsar un cambio en la legislación que impida la instalación de estos cuadros de transformación energética en las fachadas de las viviendas.

"No entendemos cómo con los medios con que se cuenta actualmente éstos no se soterran aún. Debemos garantizar la seguridad y la calidad de vida de los residentes en los barrios y esta es una medida que no conlleva un gran coste económico", ha concluido.