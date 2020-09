SOS Hoteleria adverteix que el sector desapareixerà "en sis mesos" si el Botànic "no mou fitxa"

Si la Generalitat i el Govern central "no mouen fitxa, el sector desapareixerà definitivament abans de final d'any", ha apuntat Molina, qui s'ha mostrat "molt crític" amb la "falta de mesures de suport" al sector i ha reclamat al Botànic que les concedisca "a qui, volent treballar, no se li permet", de la mateixa manera que ha demanat ser "inflexible" amb els qui se salten les normes. Els hostelers valencians faran una aturada de 10 minuts en suport a la concentració que el sector celebra a Madrid per a reivindicar ajudes.

Segons ha indicat l'associació en un comunicat, el sector hosteler valencià viu moments "de verdadera desesperació". Els 35.000 establiments hostelers existents a la Comunitat Valenciana donen ocupació a 190.000 persones i facturen una mica més de 12.000 milions d'euros, la qual cosa representa el 6,4% de la riquesa regional.

"La seua recuperació més o menys ràpida està subjecta a l'evolució de la situació sanitària i l'eliminació o no de les restriccions associades, tant quant a la mobilitat, com referent a les reunions de persones", ha indicat l'associació, que ha afegit que la "por al contagi i el comportament dels consumidors suposen també possibles barreres a la recuperació, almenys a curt termini i amb una durada incerta".

Al seu juí, "afrontar l'impacte que la Covid-19 té en el sector es converteix en un esforç titànic en aquestes condicions que requereix d'importants suports institucionals".

Per a Molina, "el suport a un sector amb tanta rellevància, però tan alta vulnerabilitat, hauria de portar als governs central, regional i als ajuntaments a combinar accions que faciliten la superació del clot immediat i més profund, mitjançant mesures que faciliten la liquiditat i supervivència de les empreses i la conservació de l'ocupació per a contribuir a una recuperació més sòlida i una major preparació per a possibles situacions similars en el futur".