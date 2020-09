Alcalde de Llíria condemna les imatges "vergonyoses" de la residència i es posa a la disposició de les famílies

El primer edil ha recalcat que des del consistori estan a la disposició de les famílies "per a col·laborar amb elles en les decisions que consideren oportú adoptar, al mateix temps que estem al costat de la Generalitat en les accions que duga a terme dins de les seues competències en aquest àmbit, per a tractar d'aclarir tots els fets", segons unes declaracions facilitades pel consistori.

Civera considera que s'han d'activar "tots els mecanismes necessaris per a sancionar aquelles persones que hagen pogut realitzar aquestes pràctiques gens ètiques" i advoca per "controlar els fons d'inversió que gestionen aquests centres de majors, perquè és un sector en el qual la majoria de les persones treballen amb vocació social i en el qual ha de primar sempre el factor humà per damunt de l'econòmic".