Marzà diu que s'ha traslladat a Sanitat la petició de PCR a docents: "Respectem allò que determinen els experts"

Així ho ha manifestat el titular de la política educativa del Consell en un webinar sobre l'inici de curs organitzat pel diari 'Información'.

Preguntat per la raó per la qual es no s'han dut a terme proves massives per a detectar Covid entre els mestres i professors, Marzà ha argumentat que eixa és "una qüestió estrictament sanitària".

"Hem traslladat aquesta petició en diverses ocasions a la Conselleria de Sanitat. Després de la reunió del Fòrum Educatiu vam fer aquesta proposta a Sanitat i ells, que són els competents i tenen els experts en la matèria, ens van dir que no era adequat. Nosaltres el que fem és respectar allò que competencialment determinen els experts; nosaltres no hem de qüestionar decisions sanitàries, sinó complir-les i aportem el model organitzatiu i els esforços pressupostaris extraordinaris i la determinació de si s'han de fer PCR o no l'ha de fer Sanitat", ha insistit.

El conseller ha precisat que l'explicació que es dona des de Sanitat és que les PCR són fotos "fixes" que poden donar una falsa sensació de seguretat, i "borroses", perquè "la incidència en la detecció de persones asimptomàtiques és molt baixa".

Sobre la sol·licitud de la infermera escolar, Marzà ha puntualitzat que el coordinador Covid dels centres no farà una tasca d'infermeria, sinó que "solament ha d'acompanyar la persona que no es trobe bé, portar-ho a l'espai Covid i comunicar per telèfon amb els familiars i el centre de salut". "Totes les proves diagnòstiques les fa Sanitat, no el professorat", ha recalcat.

A més, ha agregat que Educació també ha traslladat a Sanitat "la reivindicació de més presència sanitària dels centres". "Ells van determinar -ha continuat- que les infermeres i infermers tenen més impacte en un centre de salut, on estan parant esment contínuament, que esperant al fet que en un centre educatiu hi haja un cas, veuen més efectiva la bona coordinació entre els centres educatius i els de salut".

Precisament, ha subratllat Marzà, l'"organització centre a centre és una de les claus" del curs 2020-2021 i va a ser "especialment necessari" que el contacte estret entre el professorat, les famílies i els centres sanitaris i açò solament és possible "amb la predisposició total" de la comunitat educativa, a la qual ha agraït la seua implicació.

"EL RISC ZERO NO EXISTEIX"

Ha tornat a admetre que "no serà un curs senzill", ja que fins que es compte amb una vacuna o cura "el risc zero no existeix". "I com això està previst, allò que hem intentant és minimitzar-ho al màxim d'acord al marcat per les autoritats sanitàries".

"A partir d'ací -ha prosseguit- tenim un model organitzatiu dialogat, des dels sindicats a la patronal de la concertada i les organitzacions de pares i mares, que no reflecteix totes les reivindicacions de totes les parts però sí els punts en comú de la majoria".

Aquest model, ha afirmat, està "preparat per a tots els escenaris" d'evolució de la pandèmia, tant si va a millor com si empitjorara i fora necessari activar l'ensenyament telemàtic. Per a açò, ha recordat, ja s'han adquirit 30.000 tablets i es compraran 40.000 d'aquests dispositius i ordinadors més mitjançant un acord amb el Ministeri.

Respecte a les mesures de seguretat, ha al·ludit a l'establiment dels grups de convivència estable en els nivells de menor edat i ha avançat que s'està treballant en una guia de recomanacions -ja que la Conselleria no pot imposar què fan les famílies i els alumnes fora de l'horari lectiu- perquè, en la mesura del possible, les famílies facen que els xiquets coincidisquen també en altres espais de socialització -com poden ser els parcs- amb els membres del grup bambolla i augmentar el seu "impacte i efecte".

Respecte a l'Educació Secundària, ha assenyalat que la major part dels centres educatius han fet que la majoria de grups vagen tots els dies, encara que hi ha alguns, on no s'ha pogut garantir la distància d'1,5 metres, on hi haurà alternança en l'assistència presencial.

En aquest sentit, ha comentat, de cara a l'alumnat de segon de Batxillerat, que s'ha demanat al Ministeri que es garantisca una major optativitat en les proves d'accés a la universitat.

Sobre el desdoblegament de classes, ha matisat que "els grups que no van tots els dies a classe no passen a tindre classe telemàtica, sinó que els dies que acudisquen rebran una atenció millor -ja que passaran de 30 a 15 estudiants- i els docents els enviaran tasques". Quan es detecte un cas de Covid "ací sí que s'activa el dispositiu telemàtic".

Precisament, sobre què se'n va a fer quan es localitze un cas de coronavirus, Marzà ha descrit els passos que sol seguir Salut Pública: "Si el positiu forma part d'un grup bambolla tots s'aïllaran 14 dies i s'activaria l'educació online. En els grups on cal mantindre la distància interpersonal, no s'haura d'aïllar tot el grup, sinó aquells que tinguen contacte estret, que són els que no hagen respectat els 1,5 metres de separació". Salut Pública farà un rastreig per a comprovar que s'han complit les mesures preventives.

El conseller s'ha referit al cas de França, on s'han tancat 30 centres "de més de 60.000". "Estem parlant d'un percentatge molt baix, l'experiència d'aquests dos o tres dies (a la Comunitat Valenciana) va a en eixa línia, amb el 99,7% de centres educatius oberts a ple rendiment". De totes maneres, ha advertit: "Aquestes situacions passaran i hem d'assumir-les, però passaran de forma controlada".

Finalment, ha tornat a defendre la necessitat de l'educació presencial i ha assegurat que hi ha informes de l'OCDE i l'OMS que estan detectant problemes, com retrocesos en la parla o emocionals, en menors a causa de la pandèmia. "Els xiquets i xiquetes necessiten socialitzar per a seguir aprenent i creixent. Nosaltres protegim els xiquets en els centres educatius i reduïm el risc molt més que en altres espais", ha ressaltat.