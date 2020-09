FVET distribueix 17.000 mascaretes a empreses de transport per a conductors professionals valencians

Així, 17.000 mascaretes i més de 4.000 gels hidroalcohòlics seran distribuïts en total durant aquesta segona entrega (la primera es va realitzar a l'abril) entre empresaris del transport i transportistes de la província de València per a assegurar la protecció d'aquest col·lectiu.

Cada empresa o transportista rep un kit compost per quatre mascaretes i una botella de gel hidroalcohòlic per cadascun dels vehicles de la seua titularitat. Els receptors han acudit a arreplegar aquest material en grups reduïts i mantenint les mesures de distància social pertinents, així com les relatives a la higiene i seguretat establides per les autoritats sanitàries.