El TSJCV acorda la suspensió cautelar del tancament de la residència Sant Llorenç de Vila-real

D'aquesta forma, la Sala estima la petició de la mercantil que regenta el centre. El tribunal ha adoptat aquesta mesura cautelar en constatar que la mercantil va presentar el 21 de febrer passat un recurs contenciós-administratiu contra la resolució sancionadora de la Conselleria de data 30 de gener, que, per tant, no ha adquirit fermesa, segons ha informat el TSJCV en un comunicat.

Segons aquesta resolució, el passat 21 de febrer la mercantil va interposar recurs contenciós-administratiu contra la resolució de data 30 de gener del 2020, dictada pel secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, per la qual es desestimava el recurs formulat contra la resolució sancionadora, la qual imposa a aquesta mercantil diverses sancions pecuniàries per un import total de 140.151,80 euros, així com una sanció de privació de drets consistent en el tancament temporal per un any del centre.

La Sala assenyala que "salta a la vista l'aparença de bon dret quan es refereix a la determinació de la data del tancament, 15 desetembre del 2020, data que haguera de determinar l'Administracióuna vegada guanyara fermesa la resolució sancionadora, fermesa en el sentit de no ser susceptible de recurs algun".

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va decidir clausurar durant un any i a partir del pròxim 15 de setembre el centre geriàtric Sant Llorenç de Vila-real (Castelló) i resituar les 14 persones amb plaça pública dels 65 usuaris d'aquest centre privat, segons van confirmar fonts d'aquest departament.

Va ser a partir d'una inspecció realitzada l'any 2018 quan es va detectar una sèrie d'"irregularitats greus" que van portar a l'obertura d'un expedient sancionador que ratificava el tancament del centre per un any.