Álvarez de Toledo cambia el escaño del Congreso por la tribuna de YouTube en el estreno del nuevo curso parlamentario

"Catilinarias" es el nombre por el que se conoce a los cuatro discursos ofrecidos por Cicerón ante el Senado Romano para criticar la que ha pasado a la historia como la "conjura de Catilina", su intento de hacerse por la fuerza con el poder de la República. Y, a partir de este miércoles, también será el nombre con el que se conocerán los discursos de la que hasta hace unas semanas era la todopoderosa portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, destituida de su puesto en pleno agosto y que ha decidido hacerse youtuber.

La caída en el ostracismo de Álvarez de Toledo es tal que, en menos de un mes, ha pasado de ser una de las principal protagonistas de cada sesión de control al Gobierno a no estar ni invitada por el PP a sentarse en su escaño. Este miércoles, el sillón de la exportavoz en el Congreso estaba ruidosamente vacío por las limitaciones de aforo, algo que se encargó de resaltar jocosamente el vicepresidente Pablo Iglesias, que deslizó que los populares han "castigado en YouTube" a Álvarez de Toledo.

Pero la exportavoz ya avisó de que no pensaba amilanarse ni pasar a un segundo plano, y ha decidido abrir un canal en la popular plataforma para expresar sus puntos de vista a través de vídeos. El primero, titulado "Los 44", ha sido un torpedo directo contra su formación. En su primera Catilinaria, Cicerón preguntaba a Catilina "hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia". Y en la primera CATilinaria -con las tres iniciales en mayúscula, a modo de siglas- de Álvarez de Toledo, la exportavoz explica cómo la dirección del PP le ha hecho saber que ya no está entre los "44 diputados más importantes" y, por tanto, no la ha invitado a acudir presencialmente al pleno.

No obstante, aunque no haya asistido al Congreso este miércoles, lo cierto es que Álvarez de Toledo sí ha estado en cierto modo presente en la sesión de control. En su estreno como su sustituta en el puesto de portavoz del PP, Cuca Gamarra se ha llevado buena parte de los focos. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha mantenido con la antigua portavoz durísimos rifirrafes dialécticos desde que comenzó la legislatura, se acordó de ella al contestar a Gamarra: el PP sigue teniendo, dijo, "puño de hierro en guante también de hierro".

El fantasma de la exportavoz persigue a Gamarra

Y es que la sombra de la antigua portavoz es larga y sigue planeando sobre quien la ha sustituido. "Tengo el honor de haber visto a cuatro portavoces de su grupo parlamentario, pero siempre la misma sustancia; menos mal que venía usted a suceder a Álvarez de Toledo a título de moderada, porque si no fuera a título de moderada a saber lo que habría pasado aquí", espetó Calvo a Gamarra. "¿Cómo pretenden ustedes gobernar a los españoles si son incapaces de gobernarse a sí mismos?", le había preguntado antes la portavoz popular a la vicepresidenta.

En sus célebres Catilinarias, Cicerón utilizaba para denunciar lo que consideraba la pérdida de valores de su tiempo la expresión O tempora, o mores! -algo así como "¡Qué tiempos, qué costumbres!"-, que ha pervivido hasta nuestros días. En sus CATilinarias, con CAT mayúscula, Álvarez de Toledo es más sutil: "La nuestra es una democracia con partidos fuertemente jerarquizados, y eso merma la libertad de los parlamentarios", pero "yo sigo pensando que la política puede ser una actividad adulta, digna y de calidad". O tempora, o mores!