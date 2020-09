Puente critica que la Junta no haya comunicado al Ayuntamiento la prórroga de las medidas restrictivas

En pleno debate sobre dos mociones relativas a estas medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de la Junta de Castilla y León hace ahora una semana, el alcalde socialista ha tomado la palabra tras una de las intervenciones de otro concejal para hacerse eco de las informaciones publicadas por medios de comunicación y por el portal de comunicación de la Administración regional en las que ya se confirmaba que las citadas medidas, que afectan a las ciudades de Valladolid y de Salamanca, se van a prorrogar.

El alcalde ha lamentado que se haya tenido que enterar a través de Internet de que "parece que se prorrogan las medidas" y ha lamentado que no haya "voluntad de entendimiento" por parte de la Junta de Castilla y León".

"¿Cómo no se va a informar al alcalde?, es para estar triste y preocupado", ha lamentado Puente en respuesta al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Martín Fernández Antolín, que reclamaba en una moción que el Consistorio se atuviera al cumplimiento de las medidas aprobadas por el Gobierno regional, del que forma parte su partido, en lugar de criticarlas y de utilizarlo como argumento "en un nuevo combate" con el vicepresidente y representante de la formación 'naranja' Francisco Igea.

"Nosotros somos la administración encargada de velar por el cumplimiento de la orden que hoy promulga la Junta, y nos exige colaboración para aplicarla. Si ésta es la forma de comunicar qué es lo que se va a aprobar, apaga y vámonos", ha recalcado el alcalde de Valladolid.

Óscar Puente ha considerado que, "a parte de una falta de respeto" considera que el hecho de que la Junta "no tenga la deferencia de, al menos, informar con un mínimo de antelación a la administración que tiene que cumplir la orden que se va a prolongar" no le parece una "forma eficaz" y coordinada de luchar contra la pandemia.

En este sentido, la concejal de Valladolid Toma la Palabra y miembro del equipo de Gobierno municipal María Sánchez ha subrayado la queja del alcalde por esa falta de información.

Posteriormente, el edil del Grupo Popular José Antonio De Santiago-Juárez ha señalado que desde la Junta le han trasladado que sí que se habría comunicado al Ayuntamiento la decisión de la prórroga de las medidas restrictivas, si bien le ha querido quitar importancia porque su argumento en este debate era "no defender a la Junta".

El alcalde ha incidido en que "al igual que se dice que dos no discuten si uno no quiere, dos no se entienden si uno no quiere", algo que considera que es lo que ocurre entre la Junta y el Ayuntamiento con motivo de estas políticas frente a la pandemia. Puente ha matizado que sí que tiene una comunicación directa con el delegado territorial de la Administración regional en la provincia, Augusto Cobos, pero ha apuntado que "llega hasta donde llega" porque asegura que el representante de la Junta en Valladolid "no sabía el pasado lunes las medidas que se iban a aprobar el martes" en referencia a las restricciones vigentes para las capitales vallisoletana y salmantina.

En cualquier caso, el alcalde y De Santiago-Juárez sí que han coincidido en mostrarse en contra de que se pretenda limitar el movimiento entre las 20 zonas básicas de salud que forman la ciudad de Valladolid. "Hay zonas periurbanas que, por ejemplo, atienden a ciudadanos que residen en Zaratán", ha precisado el edil 'popular'.

En cuanto al debate propiamente dicho, los grupos que respaldan al equipo de Gobierno han sacado adelante con sus votos la moción en la que instan a la Junta a que cumpla sus promesas, practique la coordinación con otras administraciones y asuma sus responsabilidades para ejercer las normas y decisiones relativas a la lucha contra la pandemia.

El Grupo Popular había planteado la posibilidad de votar a favor de esta moción si el equipo de Gobierno hacía lo propio con una enmienda de adición suya en la que instaba en términos similares al Ejecutivo central, pero no ha sido así, de modo que no ha habido acuerdo entre los grupos de Gobierno y el principal partido de la oposición.

Por el contrario, ha decaído la moción que presentaba Ciudadanos para reclamar al equipo de Gobierno que no recurra la Orden de la Junta sobre las medidas restrictivas.