Los Princesa de Asturias se celebrarán en el Hotel de la Reconquista

Según un comunicado de la Fundación, el Patronato ha tomado esta decisión ante la "situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19". En relación con el acto de entrega de los Premios, previsto para el día 16 de octubre, y con el objetivo de "preservar la salud de las personas y de minimizar el riesgo de contribución a la expansión del virus", se ha decidido también un "formato distinto" para la ceremonia.

Por otro lado, y dada la "variada y compleja situación" en la que se encuentran los distintos países en los que residen los premiados, la Fundación no les solicitará que viajen a Asturias para asistir a la ceremonia. No obstante, la Fundación señala que los premiados que quieran asistir "por iniciativa propia" y residan en territorios cuyas restricciones para viajar lo permitan, "podrán hacerlo si así lo desean". La Fundación recuerda que todos los galardonados, asistan o no a la ceremonia, recibirán tanto la escultura como la insignia, el diploma y la dotación económica correspondiente al galardón obtenido.

Entre otras medidas, se suspenden el almuerzo y la recepción que se venían ofreciendo con motivo de la entrega de los Premios, el concierto en el Auditorio Príncipe Felipe y el programa cultural "Toma la palabra", de ámbito regional. Además, el acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias tendrá un formato distinto al habitual, con un recorrido más breve y un acto institucional al aire libre únicamente para los vecinos de la localidad. El almuerzo de campo con los vecinos queda suspendido.

En cuanto a las actividades de divulgación cultural, científica, humanística y deportiva que se celebran habitualmente en torno a la entrega de los premios, se adaptarán a las circunstancias sanitarias, centralizando la mayoría de las actividades en el recinto de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo.