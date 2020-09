Fiscalia obri d'ofici diligències d'investigació penal sobre la residència de majors de Llíria

Segons ha pogut saber Europa Press, Fiscalia Provincial ha decidit obrir diligències d'investigació i ja ha firmat el decret corresponent la fiscal instructora, independentment de la via administrativa anunciada per la Generalitat, que va anunciar l'obertura d'una investigació sobre el centre, al qual ja li consta una sanció de 174.000 euros per diferents irregularitats detectades per l'administració en inspeccions dutes a terme al 2019.

L'objectiu de l'actuació de Fiscalia és determinar si es desprenen responsabilitats penals a la vista de les gravacions. La investigació es troba en fase molt embrionària i inclourà la sol·licitud a la Conselleria de tota la documentació que conste sobre el centre.

En les imatges, difoses per Telecinco, es veuen situacions com un ancià que pateix un colp en caure al sòl sense que ningú acudisca a socórrer-ho; una dona que es troba a soles i nua en una cadira o una altra de molt avançada edat que intenta menjar un plat de menjar sense cap ajuda i ni tan sols una taula per a recolzar-ho.

"Els tenen lligats ací asseguts, no els importa si mengen o no mengen. És un infern, jo la anomene la residència de la mort. Em queia l'ànima al sòl veient el patiment d'aquestes persones, perquè són persones. Cada dia m'anava a casa plorant", declara l'extreballadora que va gravar les imatges i que no mostra el seu rostre.

Segons fonts de la Conselleria que dirigeix Mónica Oltra, aquest centre ja té comunicada una sanció de 174.000 euros per unes inspeccions realitzades a les instal·lacions. DomusVI va comprar el centre al novembre del 2018 i, des d'aleshores, la Conselleria d'Igualtat ha inspeccionat la residència en quatre ocasions al 2019.

En elles, es van detectar diversos "incompliments greus" i alguns van ser esmenats per mitjà de les decisions adoptades per la Conselleria, que té proposada una multa de 174.000 euros. Entre aquests, s'inclou falta de personal mèdic i infermeria -ja esmenat-; mobiliari defectuós en habitacions -en procés d'esmena-; falta de cura d'algunes persones residents i incompliment del contracte per no tindre servici de perruqueria i podologia.

"CAIGUDES"

En un comunicat, el centre Jardins de Llíria va defendre aquest dimarts que les imatges emeses corresponen a "caigudes" de residents per "la seua avançada edat i problemes psicomotrius" que van ser "ateses immediatament" i amb "total dedicació" pel personal i va assenyalar que aquest vídeo va ser gravat per una exempleada a la qual no es va renovar el contracte per "no complir amb les seues obligacions laborals".

Així, ha afirmat que aquesta empleada va treballar en el centre "solament els mesos d'abril a agost, com a reforç de l'equip de neteja durant la crisi". A més, ha assenyalat que les imatges emeses corresponen a "residents del centre durant l'etapa de confinament que, per la seua avançada edat i problemes psicomotrius, havien patit una caiguda" i que en "aquests casos, i com no podria ser d'una altra manera, els empleats de DomusVi els atenen de manera immediata, amb total dedicació".

El Defensor del Pacient havia demanat aquest dimarts a la Fiscalia Superior la intervenció "urgent" i el tancament del centre. La presidenta de l'associació, Carmen Flores, va assenyalar sobre aquest tema que la Fiscalia "no ha de en cap manera consentir" eixe tracte i, per açò, la seua intervenció ha de ser "urgent i efectiva per a solucionar una cosa que no ha hagut de passar mai".