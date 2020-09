La Comunitat Valenciana lidera l'augment de despesa en servicis públics essencials des del 2009, segons un informe

"L'absència de Pressupostos Generals de l'Estat ha llastrat la tendència de recuperació de la despesa en polítiques socials posant-la en greu perill", ha advertit l'associació.

Segons ha explicat, les retallades realitzades en polítiques socials a partir de l'any 2010 i que van ser "especialment dràstiques" al 2013, van conduir al fet que en eixe any es registrara el nivell més baix en despesa autonòmica en servicis essencials, amb menys de 100.000 milions d'euros. Des de l'any 2014 i fins al 2018 s'havien anat registrant augments, una tendència que s'ha trencat al 2019.

A més, l'associació adverteix que la recuperació de la despesa en polítiques socials és encara "deficitària" doncs, després de 10 anys pressupostaris, la despesa en polítiques socials de 2019 (116.850,5 milions) encara està per sota del de 2009 (116.851,7 milions).

LA COMUNITAT VALENCIANA, ON MÉS AUGMENTA

Per comunitats autònomes, l'informe assenyala que hi ha dotze d'elles que han aconseguit superar al 2019 la despesa social per habitant que tenien al 2009, sent la Comunitat Valenciana la que en termes absoluts ha aconseguit un major augment en la seua inversió en polítiques socials (1.656 milions d'euros), i Balears, la que percentualment obté un major augment (24,8%).

Per la seua banda, les comunitats que mantenen una major retallada en termes percentuals en aquests 10 anys, malgrat la recuperació, són Catalunya (19,6%) i Castella-la Manxa (15,4%).

També s'observen diferències interterritorials en la despesa social per habitant. Així, tant Navarra com el País Basc superen els 3.300 euros anuals, mentre que, en les comunitats de Règim Comú, aquesta xifra oscil·la entre els 2.200 euros i els 3.000 euros, destacant entre elles Extremadura (3.039,9 euros per habitant), Astúries (2.948,9 euros) i Cantàbria (2.908,3 euros).

Les comunitats de Catalunya (2.199,8 euros) i Madrid (2.222,6 euros) es troben a la cua de la despesa social per habitant amb una inversió més d'un 10% inferior a la mitjana d'Espanya.

Totes les comunitats autònomes excepte Navarra (+7,5%) i Astúries (+4,3%) han reduït el percentatge de pressupost que destinen a Polítiques Socials i, a més, cinc d'elles (Madrid, Aragó, Canàries, Castella-la Manxa i Catalunya) han disminuït també la inversió per habitant.

L'informe destaca el "significatiu" augment en més de 300 euros per habitant d'inversió en polítiques socials de Navarra, Comunitat Valenciana i Astúries. En l'altre extrem se situen Castella-la Manxa amb una reculada de 415,4 euros i Catalunya amb un descens de 588,3 euros per habitant.