Cebek cree que no se debe usar la baja médica para padres con hijos en cuarentena y apuesta por pactar en las empresas

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente de la patronal vizcaína ha dicho coincidir con el análisis efectuado este pasado martes por el Colegio de Médicos de Bizkaia, contrario a la utilización de las bajas médicas para el cuidado de los hijos en cuarentena pero no positivos.

A juicio de Garcinuño, plantear la posibilidad de que los padres puedan coger bajas en estos casos es "un debate un poco perverso". Según ha indicado, "independientemente de que sea necesaria cualquier medida de apoyo para minimizar los daños personales" que la crisis ha generado, "amparar una ayuda bajo concepto de baja médica es perverso porque la baja médica no existe".

Además de "pervertir" este concepto, ha advertido de que genera "una nueva desconfianza" entre las empresas, que "en ocasiones hemos desconfiado en cómo se conceden las bajas médicas, en vista de que Euskadi y Bizkaia tienen, con diferencia, los niveles más altos de absentismo del Estado".

"Nos reafirma en nuestra opinión de que el concepto de baja médica no está bien entendido. La baja médica tiene que ser en circunstancias médicas de la propia persona, no porque tu suegra, ni tu madre ni tus hijos se encuentren en una situación que necesiten un tratamiento. Para eso tendremos que inventar otra cosa, pero no la baja", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que, durante el estado de alarma, ha habido permisos retribuidos en los que "se ha pactado que determinadas horas que no se podían trabajar -y este puede ser un caso- se trasladen a otro momento determinado".

En cualquier caso, en su opinión, "la mejor solución siempre sería el diálogo y el acuerdo en el marco de la empresa", de manera que "pudiera aportar una reordenación del tiempo de trabajo" para que el trabajador pudiera "compatibilizar una necesidad personal".

De este modo, ha recordado que la crisis "nos ha enseñado fórmulas diversas de trabajo" y, ha añadido, "seguramente se podrá pactar algo con esa persona" en un marco de "negociación individual", en vez de "marcos permanentes". "Hay que hacer algo pero no pasa por baja médica", ha concluido.