Hisenda modifica el pressupost per a subvencionar amb 4 milions empreses reorientades a fabricar material sanitari

La Conselleria d'Hisenda ha modificat el pressupost per a incloure una nova línia de subvencions directes dotada amb 4 milions d'euros per a empreses valencianes que hagen reorientat la seua activitat i les seues capacitats productives per a produir a gran escala material sanitari per a atendre un previsible increment de demanda i afrontar l'emergència sanitària davant possibles rebrots de Covid-19.