La Generalitat ayudará con 300 euros a las familias vulnerables cuyos hijos tengan que hacer cuarentena

El Departamento de Treball, Afers Socials i Famílies ha creado una nueva línea de ayudas para familias en situación de vulnerabilidad social o en precariedad económica que deban cuidar de un menor en cuarentena y no puedan acceder a una baja laboral u otro mecanismo. Esta nueva medida de ayuda a familias vulnerables tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros. Esta asignación presupuestaria se ampliará si la demanda es más alta, según ha anunciado el conseller Chakir el Homrani. La ayuda concreta para las familias se traduce en un pago de hasta 300 euros por cuarentena. Esta nueva línea de ayudas para familias en situación de vulnerabilidad social o en precariedad económica llegará a unos 33.000 hogares catalanes y permitirá cubrir las necesidades básicas de cuidado y subsistencia.

Esta ayuda garantiza una solución para las familias que queden fuera de la medida que articule el Estado. Según ha explicado el titular de Treball, Afers Socials i Famílies, en el Departamento "somos conscientes de que no todo el mundo podrá pedir una baja, porque hay situaciones como la economía sumergida, contratos intermitentes o de muy corta duración. Haremos un trabajo muy conjunto con el sistema educativo, las escuelas que conocen a sus familias y los servicios sociales básicos que conocen la situación de su municipio".

Estas medidas ayudarán a personas que no puedan pedir una baja laboral por tener contratos intermitentes o de corta duración o por su situación administrativa.

Por tanto, estas nuevas medidas ayudarán, por ejemplo, a personas que tienen dificultad para garantizar el cuidado de niños a cargo durante los periodos de aislamiento, cuarentena y confinamiento, ya sea porque no pueden acceder a una baja laboral o porque no tienen sus ingresos protegidos, todo ello debido a contratos intermitentes o de corta duración o por su situación personal y administrativa.

Propuesta de baja laboral

El Departamento de Treball, Afers Socials i Famílies, conjuntamente con los de Educació y el de Salut han reclamado al Estado que permita que los padres, madres y tutores cuyos hijos tengan que hacer aislamiento domiciliario por ser contactos de alguien con Covid19 puedan acceder a una baja laboral, como lo harán los padres de niños positivos en este virus.

Para ello, han enviado a los ministerios responsables una propuesta concreta para modificar el Real Decreto Ley que articula esta materia. El Homrani afirma que “desde el Govern creemos que la baja es la herramienta, porque es una prestación que ya está cubriendo aislamientos y cuarentenas de personas que no son positivas en covid-19 pero que deben estar aislados”. El conseller ha advertido que “quedan pocos días. No podemos llegar al 14 de septiembre y que comience el curso sin tener una solución. Recuerdo que esta situación puede afectar a 3,5 millones de trabajadores”.

El Departamento de Treball, Afers Socials i Famílies, el de Educació y el de Salut piden que el Estado proponga por la vía de urgencia la materialización de la medida de una incapacidad temporal para los padres. Para ello requieren la modificación de un decreto ley que ya ha sido modificado hasta tres veces y, por tanto, puede volver a modificarse con la celeridad que requiere la situación. En concreto se trata del Real Decreto Ley 6/2020, del 10 de marzo, por el cual se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y por la protección de la salud pública.

Se trata de una medida que ya existe, que se concede automáticamente, que llega rápido a las personas y está acompañada de una prestación económica

Entre los argumentos a favor de la iniciativa se indica se trata de una medida que ya existe y está en funcionamiento, que se concede de forma automática, que llega rápido a las personas y que está acompañada de una prestación económica. Por otra parte, se señala que adoptar esta medida ahorraría revivir los problemas de los ERTES con el Servicio Estatal Público de Empleo, SEPE, o los del Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, con el Ingreso Mínimo Vital.

Alumnos de infantil escuchando las indicaciones de su profesora para evitar contagios. ACN

Con seguridad y garantías

El titular del Departamento de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, insiste en que el aislamiento se debe poder hacer con seguridad y garantías desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública pero también con respeto a los derechos esenciales de la infancia y la adolescencia. Uno de estos derechos es el de recibir cuidado y atención, pero al mismo, es también una obligación jurídica y moral de los adultos que tienen niños a su cargo prestarles este cuidado y atención.

El conseller defiende que no se puede responsabilizar a la ciudadanía del deber de evitar la propagación de contagios mientras también tiene la obligación de cuidar de los niños y, al mismo tiempo, no poner los recursos públicos para minimizar el impacto económico. En este sentido, El Homrani considera que el ‘Plan Me Cuida’ “no puede ser la solución”. Este plan comporta la pérdida de ingresos proporcionales a la reducción de jornada porque obliga a que una persona pida un permiso en su empresa. Como esta iniciativa la toma normalmente quien cobra menos, que habitualmente suelen ser las mujeres, el ‘Plan Me Cuida’ acentúa las desigualdades en el mercado laboral, sobre todo, en clave de género.

Además, el ‘Plan Me Cuida’ también genera conflictos laborales en el ámbito de la gestión interna de la empresa pues es quien debe conceder o no la reducción de jornada laboral que propone el plan. Además, “se olvida de todas las familias monoparentales, de las que el 90 % son mujeres. Es una solución que no compartimos porque acaba siendo una medida sin mirada feminista, social y progresista”, añade el conseller El Homrani.