Mario Casas, en 'El hormiguero': "Me gustaría dirigir una película y me contrataría a mí mismo"

Tras recibir sus privilegios como primer invitado 'Infinity' deEl hormiguero y presentar su nueva película (El practicante, que se estrena en Netflix el 16 de septiembre), Mario Casas continuó charlando con Pablo Motos.

"He oído que te gustaría ser director", señaló el presentador. "Me gustaría que, si tuviera la oportunidad, porque durante el confinamiento he estado escribiendo y sacando ideas, fuera mi hermano Óscar el protagonista y poder dirigirlo", afirmó el actor.

Casas calificó a su hermano como un "actorazo" y admitió que "él sí que viene fuerte. Tiene mucho talento y estoy muy orgulloso de él, y de todos mis hermanos". El gallego se justificó comentando que "vengo ahora de un viaje familiar y todavía estoy un poco tontorrón".

Mario Casas, en 'El hormiguero' ATRESMEDIA

Motos le preguntó sin miramientos que "si fueras director: ¿Te contratarías a ti mismo?". Casas se quedó pensativo, pero afirmó que "si, y no de secundario". Explicó que "me contrataría porque al final trabajo y creo que en cada proyecto me dejo la vida".

"Es la entrevista que estamos teniendo...", admitió el actor mientras miraba fijamente a Motos, que le contestó: "¡Yo que sé chico!". Casas volvió al tema de ser director: "Me gustaría dirigir y me contrataría a mí mismo", concluyó.