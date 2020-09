Tu horóscopo diario: miércoles 9 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 9 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Descubres por casualidad algo verdaderamente interesante de cara al futuro. Quizá tengas una idea estupenda para mejorar económicamente, sigue tu intuición porque estará muy acertada y creativa. Ponte a trabajar en ello cuanto antes.

Tauro

Si hay algo que hoy no te gusta o te desagrada piensa si lo puedes cambiar. Si no es así, no le des más vueltas y si puedes, ponte a la acción. Esa es la actitud más inteligente que puedes tener. Por la noche, un buen libro te ayudará a relajarte.

Géminis

Tendrás que ponerte en la piel de una persona para saber lo que realmente siente por un tema muy delicado. Si es un amigo que tiene algún problema de pareja, debes estar a su lado y consolarle. Pero hazle ver que la decisión será solo suya.

Cáncer

No te dejarás convencer por alguien de la familia, quizá un padre o un hermano que insiste en que no hagas algo que deseas hacer o intenta disuadirte de que vayas a algún sitio. Razona por qué quieres hacerlo y así te harás escuchar mejor.

Leo

Puede haber ofrecimientos de trabajos extra o de un trabajo pasado que vuelven a proponerte, aunque no te apetecerá demasiado. Piensa bien lo que deseas en realidad y fija tus prioridades, quizá ahora debas aceptar. Será una inversión para el futuro.

Virgo

No te agotes físicamente hoy por un trabajo relacionado con lo doméstico o por un exceso de ejercicio mal controlado. Todo lo que hagas que afecte a tu cuerpo, hazlo con mucha medida y sin excesos. Eso es lo más adecuado para prevenir males mayores.

Libra

Hay algo hoy que no entenderás demasiado bien y puede que eso te ponga un poco de mal humor, pero es mejor que te relajes y lo dejes pasar, sin más. No es nada que te afecte demasiado, tenlo en cuenta, y más si es en el trabajo. Tranquilidad.

Escorpio

Renaces de algo que te tenía bastante apartado de tu grupo social y que ahora ya pasa a segundo plano. Te apetecerá más charlar con los amigos y estar en conversaciones más frívolas y divertidas. Ese talante va a ser muy bienvenido.

Sagitario

Estar todo el rato pendiente de la pareja no es algo que pueda resultar bien, y sí puede provocar, sin embargo, mucho agobio. Analiza hoy tu comportamiento en este sentido y cambia lo que sea necesario para dejar espacios de libertad.

Capricornio

Si estás demasiado pendiente de las redes sociales, vas a perder demasiado tiempo y corres el riesgo de exponer tu vida ante los ojos de todo el mundo y eso es completamente innecesario. Piénsalo. No cometas errores que se hagan virales.

Acuario

Siguen siendo hoy las cuestiones materiales y económicas las que más centran tu atención. Hay un negocio que necesita una salida y tendrás que empezar a negociar cuanto antes. Ten astucia y antes de nada, asesórate bien con un profesional.

Piscis

No debes caer en la trampa de restarle horas al descanso o al sueño por una diversión de alguna clase. Es momento de ser responsable de tus actos y no dejarte llevar por los caprichos, tenlo muy en cuenta. Los demás pueden verse afectados por ello también.