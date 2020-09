Críticos de DO sostienen que sería "injusto" que la "crisis del Ayuntamiento" pudiese "arrastrar a la Diputación"

20M EP

Los concejales críticos de Democracia Ourensana (DO) han considerado que "sería totalmente injusto" que la "crisis municipal", derivada de una presunta irregularidad del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (DO), en la gestión de los fondos públicos del partido pudiese "arrastrar a la Diputación", donde gobierna el PP en coalición con DO.