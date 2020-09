Los vecinos de Usera estrenan su primera estación de BiciMad

El distrito de Usera, al sur de Madrid, cuenta ya con el servicio municipal de bicicletas eléctricas. El Ayuntamiento ha inaugurado este martes la estación número 213 de BiciMad, la primera para los vecinos del distrito, quienes llevaban años reclamando este servicio. "Es una manera de incentivar este medio de transporte en zonas invadidas por los coches", valora un portavoz de la asociación de vecinos de Almendrales, donde se ubica la nueva estación. Eso sí, en su opinión "debería ir acompañado con la rehabilitación del entorno urbano, como con carriles bici".

Esta estación que cuenta con 24 anclajes, ubicada en la Glorieta de Cádiz, es la segunda –después de Carabanchel– de las 50 que la empresa municipal implementará de aquí a final de año. El equipo de Martínez-Almeida anunció el pasado mes de febrero la "mayor ampliación del servicio". Ya no solo aumentaría en 2020 el número de estaciones sino que de ese medio centenar de estaciones, once se situarían en distritos que hasta ahora no cuentan con el servicio.

Estos son Usera, Latina (3), Moratalaz (4), Fuencarral-El Pardo (2) y Carabanchel (2), donde se estrenó una de ellas el pasado mes de junio. En los próximos cuatro meses, el Ayuntamiento irá instalando las otras 48 estaciones, que también reforzará el servicio en otras zonas: Moncloa-Aravaca (se suman 6 nueva al norte del distrito, dando así servicio a Ciudad Universitaria), Tetuán (adquiere tres nuevas), Chamartín (donde el servicio se extenderá hacia el norte con seis estaciones más y cubrirá el nudo de la estación con el objetivo de fomentar la utilización multimodal); Salamanca (tendrá cuatro más) y Arganzuela (dos nuevas estaciones al noroeste).

La ampliación de 2020, que forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad Medioambiental Madrid 360, supone 50 nuevas estaciones en 13 distritos, 22 de ellas fuera de la M-30, por lo que "su impacto fuera de la M-30 es especialmente relevante ya que 22 de las 50 nuevas estaciones, es decir el 44 %, se sitúan fuera de esta vía", señalan desde el área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante.

Una vez finalizada la ampliación, BiciMad contará con 258 estaciones y 2.964 bicicletas distribuidas en 15 distritos de la capital, tras una inversión de 2,15 millones.