La Salle solicita rescindir el convenio con el Ayuntamiento y El Corte Inglés para construir en la Rambla

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería abordó el pasado lunes esta cuestión para deshacer dicho convenio y devolver a la congregación 1.417.480 euros que adelantó con la firma del convenio hace 15 años y que se encuentran bajo depósito a la espera de que la actuación, que requería al menos una modificación del Plan general de Ordenación Urbanística (PGOU) en vigor, se desarrollara.

En declaraciones a Europa Press, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), ha señalado que aunque con la solicitud de resolución del convenio se habían reclamado intereses por parte de la Congregación por no haber llegado a cumplir el convenio, desde el Consistorio han contestado que no resulta procedente el pago de dichos intereses ya que el convenio "no recoge una posibilidad legal" para ello.

De igual forma, Martínez Labella ha afirmado que desde el Ayuntamiento se han dado "todos los pasos necesarios encaminados a cumplir los términos del convenio", pero el nuevo PGOU "nunca fue aprobado" por la Junta de Andalucía. "No ha llegado a buen puerto, pero se tramitó", ha insistido la concejal a la hora de justificar la intención del Ayuntamiento de avanzar para ejecutar el acuerdo.

Fuentes municipales han recordado que los términos del convenio resultan en la actualidad "inviables" debido a que no se ha conseguido renovar el PGOU, vigente desde 1998, ni aplicar las modificaciones pertinentes para hacer que los suelos en los que se asienta el espacio educativo pasen a ser terciarios. De otro lado, y dado trámite de audiencia a la firma comercial, esta no ha puesto impedimentos a resolver el convenio.

Desde el Ayuntamiento han asegurado además que el aval de más de 1,4 millones de euros adelantado por los hermanos de La Salle el 28 de diciembre de 2005 "no ha sido incorporado a ningún presupuesto", por lo que su devolución no supone ningún menoscabo a las cuentas municipales.

El asunto se llevará a Pleno el próximo viernes con un dictamen favorable gracias a los cinco votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos -salvo de Podemos, que no pudo asistir- y del edil no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca.