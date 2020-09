Eugenia Martínez de Irujo incorpora un nuevo miembro a la familia, un pequeño burro

Eugenia Martínez de Irujo es una mujer a la que, al igual que a su madre, le encantan los animales. Además de contar con varios perros, la aristócrata también ha tenido otro tipo de mascotas.

El pasado lunes, la hija mejor de la duquesa de Alba publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece el nuevo obsequio que recibió el fin de semana, un pequeño burro. En él podemos ver cómo Martínez de Irujo regala caricias al pequeño animal.

En la publicación, la noble escribió emocionada: "Muero de amor. El regalo más bonito que me han hecho nunca". Eugenia Martínez de Irujo no dudó tampoco en compartir el nombre del animal. "¡A este burrito miniatura le he llamado Benjamín! Porque será el más pequeño de la familia", escribió la duquesa.

De esta manera, Benjamín pasa a formar parte de la gran familia de animales que tiene la hija de la duquesa de Alba. Hace pocos días difundió una bonita imagen de sus burros, Gin y Tonic, tomando el sol junto a las flores en el jardín.

Sin embargo, no es este el único post que tiene junto a este leal animal, y es que Eugenia Martínez de Irujo cuenta con múltiples publicaciones de estos ejemplares en sus redes sociales.