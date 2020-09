El PP suspende "temporalmente" su pacto con Jácome en el Ayuntamiento de Ourense porque no quiere ser "cómplice"

Así lo ha trasladado hoy el concejal del PP y exalcalde Jesús Vázquez en una rueda de prensa urgente celebrada en el Ayuntamiento, arropado por todos los ediles populares de la corporación municipal, quienes además han renunciado a todas sus competencias por falta de "confianza" al no entender "la pasividad del alcalde ante unas informaciones que ponen en duda su honestidad y su honorabilidad".

Esta misma mañana, era Jácome quien le retiraba las carteras a dos de sus concejales: a Miguel Caride, la de Infraestructuras, Movilidad y Transporte; y a Manuel Álvarez, la de Servicios Generales, Transparencia y Sistemas de Información.

Horas más tarde, se conocía que las otras dos edilas contrarias al regidor abandonaban ellas mismas sus competencias. En concreto, María del Mar Fernández Dibuja, responsable de Comercio y Seguridad Ciudadana; y María Teresa Rodríguez, que ostentaba Educación.

"Esperemos que esto sirva para que el alcalde reaccione con rapidez y ofrezca las explicaciones necesarias", ha subrayado Vázquez en referencia a la denuncia presentada ante Fiscalía por cinco de los siete ediles de DO contra Jácome por presuntas irregularidades en el tratamiento de los presupuestos públicos del partido.

Con todo, los populares confían en que "la situación" se pueda "reconducir en un futuro", aunque lo cierto es que por el momento no se dan las circunstancias para que se logre llegar al menos a una vía de escape sin pasar por la dimisión de Jácome, que ya ha negado que se vaya a producir.

Por lo pronto, el próximo viernes, en pleno extraordinario, el BNG, como forma de presión, presentará una moción no vinculante para reclamar precisamente la dimisión de Jácome como regidor, y ahora mismo es una incógnita lo que votará el Partido Popular, que hoy ha destacado que "moralmente" no puede "estar acompañando" una coyuntura así ni ser "cómplice".

Se esperan al menos los votos a favor de PSOE, BNG, Ciudadanos y de los cuatro ediles críticos -el quinto, Mario González, dimitió la pasada semana, lo que dio entrada en el hemiciclo a Telmo Ucha, afín a Jácome-, con lo que si los populares deciden sumarse, el regidor estaría acorralado, se quedaría únicamente con el apoyo de Armando Ojea, recién nombrado teniente de alcalde -tras la renuncia temporal anunciada en bloque por el PP, y por ende, de Jorge Pumar, que ostentaba este puesto- y designado portavoz municipal -en sustitución del díscolo Miguel Caride-, y del citado Telmo Ucha.

Por el momento, no se ha cotejado la opción de una moción de censura. En este caso, los concejales disconformes de DO no podrían votar a favor para alcanzar la mayoría por formar parte de la lista a la que pertenece el alcalde --ni siquiera acoplándose como no adscritos-, situada en 14.

La única forma viable sería mediante un pacto entre PSOE -con 9 ediles- y PP -con 7, y esta opción no está encima de la mesa. Es más, de presentar una moción de censura y no salir adelante, de forma automática el Gobierno Local pasaría a manos de la lista más votada, la de los socialistas.

CARIDE DECIDE MANTENERSE PARA "QUITARLE EL BASTÓN DE MANDO A JÁCOME"

El líder de los concejales críticos con DO, Miguel Caride, ha explicado esta mañana que Jácome les retiró las competencias a él mismo y al cofundador del partido, Manuel Álvarez, porque "sabía" que ellos iban a "presentar la renuncia", pero "a él le gusta anticiparse".

Sobre la estrategia del PP, Caride ha sido tajante: "No nos las da a nosotros ni las publica en las páginas de transparencia... no le va a dar explicaciones al PP, es una manifestación para dejar una puerta abierta".

Al hilo, preguntado por si los ediles díscolos se ven integrados en un futuro en el PP, los cuatro han asentido que "de momento" no lo "ven" y han defendido que "el proyecto político" está "intacto", aunque "las siglas sin Jácome" no tendrán "mucha supervivencia" por las "tremendas irregularidades que hay ahí dentro".

Por ahora, han admitido estar "pasándolo muy mal" y con "el ánimo por el suelo", pero van a "mantener" su "asiento en el pleno para quitarle el bastón de mando" al actual regidor porque "la ciudad necesita que la gobierne alguien con decencia".

"Puede ser un concejal del PP, de DO, del PSOE, de Ciudadanos o del BNG, cualquier persona que pueda acceder a la Alcaldía desde luego va a ser infinitamente mejor alcalde que Gonzalo Pérez Jácome". "La ciudad necesita un timón porque con este delirio no se puede continuar", ha concluido.

LA LISTA MÁS VOTADA

El PSOE de Ourense ha afirmado que "todo esto responde a una estrategia perfectamente calculada y planificada por el PP" con el fin de "hacerse con el gobierno de la ciudad y de la provincia", y considera que la solución pasa por que sean los socialistas, como la lista más votada, quienes ostenten el control del Ayuntamiento.

Así lo ha referido el portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, en declaraciones a Europa Press, en las que ha dejado claro que el pacto entre PP y DO tras las elecciones municipales del 2019 era "falso" y que "tenían escenificado el momento de romperlo justo después de las elecciones autonómicas".

"Hacen parecer que es un lío interno dentro de DO para poner en cuestión la Alcaldía y tratar de ascender a ella, una teatralización del PP", ha abundado Villarino, quien ha relacionado esta estrategia con lo ocurrido hoy: "Solo les faltó decir 'renuncia simulada'... de sus competencias municipales, o se renuncia o no se renuncia".

Finalmente,ha rechazado rotundamente "un gobierno con el PP, y menos con un PP que corrompió por completo la provincia y la ciudad". "Si el PP quiere apoyar un gobierno en solitario del PSOE es una cosa diferente", ha añadido.

DIMISIÓN

El BNG, que presentará en el pleno extraordnario del próximo viernes una moción "simbólica" para que Jácome dimita, ha centrado las responsabilidades de la inestable situación en el Ayuntamiento al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, "quien diseña la estrategia", y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "el que le da su bendición".

El portavoz nacionalista, Luís Seara, ha acusado al PP de estar detrás de todo, porque "estalló" después de las gallegas y ahora "Baltar solicita a los grupos (municipales) certificaciones de cómo se gastan el dinero que reciben de asignaciones a grupo".

"Ya lo dije en un pleno, Jácome es un juguete en las manos del PP, en el momento en el que dejara de ser funcional, lo echarían a los perros como está sucediendo", ha reiterado, para reclamar una "regeneración total de la institución", que pasaría por una "alternativa de gobierno".

ENTENDIMIENTO

Ciudadanos, por su parte, apuesta por un entendimiento entre PP y PSOE para sacar a la ciudad del "borde del abismo". José Araújo, portavoz de la formación naranja, ha abundado que "quienes tienen que tener altura de miras para solucionar este problema son el PP y el PSOE" porque "son los que consiguen sumar para que las cosas cambien", una vía rechazada por los propios socialistas.

Araújo, del mismo modo, ha culpado a los populares -partido en el que militaba como edil en la anterior Corporación- de la coyuntura actual: "Fue el PP quien metió a la ciudad en este problema y son ellos los que tienen que ayudar a la ciudad a salir de él". Además, ha apelado al PSOE para que tenga "capacidad para entender que hay que buscar una alternativa".