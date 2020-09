Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 672 positius i dos residents morts

Per províncies, els nous casos detectats es localitzen 71 a Castelló (3.022 en total); 214 en la província d'Alacant (8.934 en total); i 387 en la província de València (16.587 en total). A més, hi ha set casos sense assignar.

A més, amb aquests dos decessos per coronavirus, des de l'última actualització el total de defuncions és de 1.538 persones: 230 en la província de Castelló, 528 en la d'Alacant i 780 en la de València.

No obstant açò, s'han donat 599 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 29.996: 3.596 a Castelló, 9.282 a Alacant i 17.033 a València. A més, hi ha 85 altes no assignades.

D'aquesta manera, els hospitals valencians tenen actualment 465 persones ingressades: 52 en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 143 en la província d'Alacant, 30 d'ells en la UCI; i 270 en la província de València, 34 d'ells en UCI. Així, en aquests moments hi ha actius 5.826 casos, la qual cosa suposa un 15,59% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 899.722, de les quals 755.598 han sigut per mitjà de PCR i 144.124 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 52 residències de majors (quatre en la província de Castelló, 17 en la província d'Alacant i 32 en la província de València), sis centres de persones amb diversitat funcional (dos en la província de Castelló, una en la d'Alacant i tres en la de València) i cinc centres de menors (una en la província de Castelló, tres en la província d'Alacant i una en la província de València).

A més, s'han notificat 15 nous residents positius, huit treballadors, mentre que han mort dos residents. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana, dos d'elles en la província d'Alacant i cinc en la província de València.

NOUS BROTS

Des de l'última actualització s'han detectat 33 nous brots a la Comunitat Valenciana, set d'ells en la ciutat de València, els quals van des dels tres casos els més xicotets als sis casos el més gran, tots ells d'origen social.

A més, a Borriol s'han registrat dos brots d'origen social, un amb quatre casos i l'altre amb sis; a Xàtiva dos d'origen social, amb 10 casos i 4 casos; Benicarló (3 casos, origen social); Vinalesa (5 casos, origen social); Castelló de la Plana (3 casos, origen social); Montcada (3 casos, origen social); Carlet (5 casos, origen laboral); Algemesí (10 casos, origen social) i Santa Pola (4 casos, origen social).

Així mateix, s'han notificat brots a L'Eliana (4 casos, origen social); Navarrés (9 casos, origen social); a Elx dos d'origen social amb 3 casos i 6 casos; a Dénia (8 casos, origen laboral i un altre amb 4 casos d'origen social); Alacant (10 casos, origen social); Catarroja (7 casos, origen social); Ontinyent (10 casos, origen laboral); Sagunt (3 casos, origen social); La Pobla de Vallbona (3 casos d'origen social i segon amb altres 3); Castelló de la Plana (4 casos, origen social); Bolbait (4 casos, àmbit de l'oci) i Vilamarxant (3 casos, origen social).