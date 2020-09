La Unió de Periodistes Valencians estrena web, identitat i buscador de mitjans de comunicació

La intenció d'aquesta renovació és "crear una web més pràctica i eficient i sobretot més adaptada a les noves visualitzacions mitjançant mòbils, tablets, etc", explica l'organització professional en un comunicat.

La nova web està dividida en sis seccions, a més de la pàgina d'inici on hi ha dos enllaços directes a l'Agenda d'Expertes i al Projecte Fragments. La "gran novetat" d'aquestes seccions, destaquen, és l'apartat denominat Agenda de Mitjans.

La Unió ha convertit l'actual 'Agenda de Mitjans' en un buscador online on es poden trobar totes les entrades de l'agenda dividides igualment per categories, o buscar directament un mitjà de comunicació pel seu nom. Aquesta modificació permet, a més, poder actualitzar les dades en qualsevol moment i fer consultes d'una forma "àgil".

En la secció d''Actualitat' es troben les notícies generades per l'associació: comunicats, beques, presentacions, esdeveniments, etc. La secció de 'Formació' informarà de tots els cursos, debats, jornades que organitza o en què participa la Unió, així com els descomptes firmats amb altres entitats.

Així mateix, en 'Info' s'explica qui és la Unió de Periodistes Valencians, quals són els seus objectius, estatuts i els servicis que ofereix, mentre que 'Associa't' és l'apartat dirigit a periodistes o estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual que vullguen formar part del col·lectiu. L'apartat 'Manuals', per la seua banda, reuneix tots els documents que ha elaborat l'associació i que es poden consultar i descarregar en pdf.

La renovació va més enllà de la pàgina web i la nova identitat de la Unió de Periodistes ja és evident també en les seues xarxes socials i canals d'informació i comunicació externa i interna. La pàgina web ha sigut dissenyada per Pau Orts i programada per Ricardo Juárez.