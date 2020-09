Cvirus.- Un total de 193 municipis registren nous positius des de divendres amb València al capdavant

20M EP

Un total de 193 municipis de la Comunitat Valenciana han registrat almenys un positiu de Covid-19 confirmat per PCR des de divendres, segons les últimes dades per municipis a 7 de setembre oferits aquest dimarts per la Generalitat Valenciana.