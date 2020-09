Sanidad sucumbe a los encantos de TikTok y estrena cuenta en la red social para informar del coronavirus

Nadie puede resistirse a la red social de moda: incluso el Ministerio de Sanidad de España ha entrado a formar parte del mundo TikTok. La entidad lo ha anunciado este martes mediante un comunicado de prensa, afirmando que el objetivo es “llegar a la población más joven”.

📢El Ministerio de Sanidad estrena cuenta oficial en la red social #TikTok



➡️A través de vídeos breves con mensajes cortos, el Ministerio pretende amplificar su voz para trasladar a la población la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias



📲 https://t.co/XxAMF94cxCpic.twitter.com/RZsYel15oa — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) September 8, 2020

Por el momento la cuenta oficial -@sanidadgob- tiene poco más de un millar de seguidores, y los primeros vídeos que han subido tampoco sobrepasan esa cifra.

“Si no quieres que el coronavirus se apunte a tu fiesta, límpiate las manos, mantén la distancia y usa la mascarilla... aunque no mole”, dice uno de los vídeos subidos, al que han titulado ‘Tú no lo ves pero el #Coronavirus sigue ahí’.

A través de su cuenta oficial, dice el comunicado, el Ministerio divulgará contenidos de servicio público, especialmente los relacionados con COVID-19: medidas de prevención, acciones de salud pública, recomendaciones, información de interés...

La apertura de esta cuenta oficial en TikTokcoincide con el lanzamiento de la campaña de Salud Pública #EstoNoEsUnJuego, “dirigida a reforzar el cumplimiento de las medidas de protección” frente al coronavirus. Se trata de una campaña bastante impactante con la que el Ministerio pretende hacer una llamada de atención a los más jóvenes.

Actualmente, Sanidad está presente en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y Youtube y desde el inicio de la pandemia, sus redes sociales han registrado “un importante incremento en el número de seguidores y en el alcance e interacción con las publicaciones”.

El canal oficial de Telegram del Ministerio de Sanidad cuenta actualmente con 384.235 suscriptores, Twitter 560.600 seguidores, Instagram 298.00 y Facebook 331.890.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.