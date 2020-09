Cultura.- Els Max valencians reivindiquen que els teatres són segurs: "Sense la cultura estem abocats al fracàs"

Rodolf Sirera es va fer anit amb el Max a la Millor Autoria Teatral per 'Dinamarca', un text firmat juntament amb el seu germà ja mort Josep Lluís. "Es tracta d'un guardó molt emocionant perquè és la culminació d'un projecte que em concerneix molt, que m'ha donat moltes satisfaccions i que m'anima a seguir treballant", ha manifestat l'autor en declaracions a Europa Press.

Sirera ha expressat també la seua alegria en entendre que el premi serveix com a reconeixement a una generació teatral "ja molt longeva i que, d'alguna manera, és un punt d'enllaç entre la immediatament de postguerra i els autors posteriors".

Sobre el to reivindicatiu de la gala de les arts escèniques, on es va insistir en la necessitat de mantindre i promoure l'activitat cultural, Rodolf Sirera ha remarcat: "La cultura és segura però estem acostumats a ser els últims a l'hora de ser considerats. La realitat és que tenim unes característiques pròpies i donem seguretat però això, potser, no s'ha tingut en compte".

Així i tot, el dramaturg creu que el públic "tornarà als teatres" però ha advertit: "Estem en un moment difícil i el que havíem aconseguit en els últims temps tardarem a recuperar-ho".

En termes similars s'ha pronunciat Tian Gombau, de L'Home Dibuixat, que en arreplegar el premi al Millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar per 'Zapatos nuevos' va demanar a les autoritats sanitàries que "deixen omplir els teatres".

"Podem agafar un avió en el qual estem com a gallines, mentre en els teatres en principi no hi ha cap focus de contagi: et prenen la temperatura, s'usen mascaretes.. la cultura és segura i és moment de replantejar coses. A veure si perquè uns facen l'agost uns altres ens fastiguegem el setembre i l'octubre", ha argumentat hui a Europa Press.

En aquest punt, s'ha mostrat convençut que "els teatres són un dels espais més segurs on es pot estar ara", al mateix temps que ha instat les institucions a "pujar alguns nombres el percentatge d'inversió que dediquen a la cultura i al teatre". "Si ho compares amb altres països més enllà dels Pirineus estem en un nivell molt baix. Un poble sense cultura està abocat al fracàs".

Gombau ha dit que es pren el guardó com un reconeixement als 21 anys de trajectòria d'aquest projecte teatral castellonenc i ha aprofitat per a recalcar la importància del teatre familiar, "considerat a vegades com a menor, fins i tot, en la pròpia professió". "Jo he produït espectacles per a adults i per a xiquets amb la mateixa inversió i esforç i sé que el públic és infantil és delicat i molt exigent", ha comentat.

"TENIM BONA SALUT"

Sobre la llista de premiats, ha confessat que li haguera agradat que vinguera algun més "a la terreta", però, en qualsevol cas, ha fet notar que "la creativitat de les arts escèniques valencianes és molt potent i es demostra, no solament pels premis, sinó pel seu treball en tot l'Estat espanyol i eixint a l'estranger". "Tenim bona salut però els moments són difícils i caldrà tindre paciència i perseverança per a eixir el menys danyats possible".

Un altre valencià va ser protagonista durant la gala, el coreògraf Nacho Duato, a qui es va concedir el Premi Max d'Honor. "És un guardó a la meua carrera, però no ha acabat; aneu a tindre molt de temps a Nacho Duato", va dir l'artista recordant que vé d'una família molt longeva.

Els Max valencians han rebut la felicitació, entre uns altres, de la directora general de la Directora General de Cultura de la Generalitat, Carmen Amoraga, que hui ha presentat l'espectacle teatral 'Presoners'. "D'un temps a ara és rar l'any que no hi ha valencià amb un Max en les mans i això és important per a tots, perquè els premis tenen un efecte multiplicador", ha afirmat.