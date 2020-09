Miley Cyrus explica el motivo por el que ha dejado su dieta vegana y asegura que su cerebro "no funcionaba bien"

Miley Cyrus ha tomado una drástica decisión sobre su alimentación. A pesar de ser una defensora acérrima de los animales y del cuidado del planeta, la cantante ha asegurado que se ha visto obligada a introducir en su dieta pescado y Omega 3 porque su cerebro no funcionaba bien.

Ha sido en el podcast The Joe Reagan Experience donde la de Tennessee ha confirmado que ha vuelto a comer pescado tras no probarlo en años. Cyrus asevera que tras hacerlo lloró un buen rato y afirma: "Me siento realmente mal por comer pescado".

La hija de Billy Ray Cyrus no duda en asegurar: "Consulté con diferentes médicos y varios nutricionistas para llevar una dieta 100% vegetal, pero no fue suficiente para mi cerebro", por lo que finalmente un médico le aconsejó consumir pescado.

A pesar de ello, la intérprete de temas como We Can't Stop o Wrecking Ball muestra los beneficios de comer pescado: "Ahora me siento mucho más despierta que antes", y concluye: "Creo que incluso llegué a estar desnutrida".

Aunque lamenta que a causa de este cambio en su alimentación algunos veganos puedan señalarla, se ampara en el número de animales que tiene y de los que procura que no les falte de nada. De esta manera, la artista ha decidido incluir de nuevo este alimento a su dieta para evitar tener problemas y pide a la gente que consulte con los profesionales antes de comenzar una dieta.