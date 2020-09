Sant Miquel dels Reis dona veu als presos i preses del franquisme a través de les seues cartes

La Generalitat Valenciana, junt amb Albena Teatre, presenta l'obra teatral 'Presoners', que recrea les comunicacions que els presos mantenien amb els seus familiars mitjançant les cartes que enviaven i rebien durant el temps que van romandre en la presó.

La representació és una ficció, basada en fets reals, que consta de sis monòlegs que es desenvolupen en diferents períodes de la història d'Espanya, des de final de la Guerra Civil fins al 1975, amb un denominador comú: el protagonista està privat de llibertat per desafecció al règim franquista.

Els textos són de Pasqual Alapont, Sònia Alejo, Chema Cardeña, Patricia Pardo, Rodolf Sirera i Begoña Tena, i la interpretació, de Maria Caballero, Enric Juezas, Águeda Llorca, Miguel Àngel Romo, Imma Sancho, Bruno Tamarit i Merce Tienda.

La representació es realitzarà del 19 al 24 de setembre en diferents espais del monestir de Sant Miquel dels Reis. Per a assistir-hi cal reservar l'entrada, que és gratuïta, en el telèfon 96 3874002 en horari de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores, de dilluns a divendres, a partir del 10 de setembre. Només es podran reservar quatre entrades per telefonada.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha presentat l'obra junt amb el director Carles Alberola, Toni Benavent (Producció Albena Teatre), l'escriptora Sònia Alejo i l'actriu Merce Tienda.

Amoraga ha assenyalat que aquesta obra es representa en diferents espais del monestir de Sant Miquel dels Reis, que va ser presidi des de final del segle XIX fins al 1960, on van ser empresonades persones contràries a la dictadura de Franco.

"Els textos teatrals adquireixen en aquest escenari un realisme major perquè aquests murs van ser testimonis del sofriment i de l'angoixa de persones empresonades només per les seues idees polítiques", ha manifestat.

La directora de Cultura i Patrimoni ha assenyalat que 'Presoners' és una de les activitats organitzades al monestir de Sant Miquel dels Reis perquè els ciutadans gaudisquen d'una programació cultural gratuïta en espais oberts. "Tenim el compromís de reactivar la cultura i transmetre que la cultura és segura. Cal acudir als esdeveniments culturals amb prudència però sense por", ha afirmat.

L'obra es realitza complint els protocols de seguretat i higiene per a la prevenció de la COVID-19 i és obligatori l'ús de mascareta i gel hidroalcohòlic per a assistir a l'espectacle.

Carmen Amoraga ha manifestat que amb la programació d'activitats les administracions actuen com a efecte multiplicador de l'economia, ja que són diversos els sectors professionals que participen en la posada en escena d'una obra de teatre o un esdeveniment cultural.

Monòlegs de 'Presoners'

'Descalç', de Pasqual Alapont, narra la història d'un jornaler del camp condemnat a mort en 1940 per pertànyer a una col·lectivitat de terres comunes. Interpretat per Bruno Tamarit. 'Matilde i els llops', de Sònia Alejo, conta com una dona en 1942 escriu un conte com a regal per a la seua filla de huit anys, hores abans de rebre el baptisme (interpretat per Águeda Llorca).

En 'El mestre', de Begoña Tena, un professor empresonat en 1946 per divulgar la cultura en les missions pedagògiques continua ensenyant a escriure els seus companys (amb Enric Juezas en la interpretació).

'Les arracades i el pantà', de Patrícia Pardo, ambientada en 1952, descriu l'angoixa d'una mare que escriu a les seues filles per a explicar-los per què el seu pare i ella estan en la presó (monòleg interpretat per Merce Tienda).

'Matinada', de Rodolf Sirera, és la narració d'una jove de família burgesa i interpretada per Maria Caballero que és detinguda per elaborar propaganda contra el règim en 1968.

En 'La veu d'altres', de Chema Cardeña, el protagonista és un periodista de 1975 empresonat per difondre el que la premsa estrangera escrivia sobre Espanya (interpretat per Miguel Ángel Romo).

Aquests sis monòlegs tindran un pròleg i un epíleg situat en 2020. El pròleg, 'La memòria tancada', de Chema Cardeña, ens convida a un viatge dècada a dècada per les cartes escrites des de l'infern.

L'epíleg, 'El clam del silenci', de Pasqual Alapont, ens parla de les ferides traumàtiques que passen de pares a fills i de com no podem ser còmplices del silenci amb una narració interpretada per Imma Sancho.