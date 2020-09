Sánchez, sobre las críticas por el retraso del ingreso mínimo: "Bendito debate, antes de aprobarse no se podía tener"

Lejos de entrar en el fondo de la cuestión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido este martes a la ironía frente a las críticas al Gobierno tras trascender que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se aprobó en primavera, en plena pandemia, con carácter de urgencia, solo había llegado en verano a una pequeña parte de las personas a las que debía asistir. "Bendito debate", ha dicho sobre las críticas, porque antes de crearse el IMV no existía.

"Hay que acabar con la pobreza severa, como hemos empezado a hacer con el ingreso mínimo vital", ha dicho Sánchez este martes en el Senado, donde ha expuesto los objetivos que buscarán los próximos Presupuestos, que estarán en buena parte alimentados con los fondos de la UE.

"Se criticará que no está llegando al conjunto de la sociedad después de pocas semanas de haberse aprobado, pero bendito debate porque hasta que no se aprobó el IMV, no se podía tener", ha dicho el presidente.