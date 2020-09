Qué mascarilla es la más adecuada en función de la edad de un niño, según los farmacéuticos

Una de las medidas acordadas entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas para la vuelta al colegio es el uso obligatorio de mascarilla a partir de los seis años en las aulas y en el transporte escolar.

La apertura de los centros educativos ha generado una gran incertidumbre y preocupación, sobre todo por el aumento diario de nuevos contagios de coronavirus. Por ello, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha elaborado una guía con recomendaciones para garantizar el uso adecuado de la mascarilla entre el alumnado.

¿Qué mascarilla es mejor según la edad?

A nivel general, la mascarilla es obligatoria para mayores de seis años, salvo en excepciones justificadas, y resulta recomendable de los tres a los seis años, tal y como destacan los expertos en Farmacia. Sin embargo, "en niños menores de tres años no está recomendada".

Así, la población infantil sana debe utilizar mascarillas higiénicas reguladas por las normas UNE 0064-2 y UNE 0065 (reutilizables y no reutilizables) a partir de los tres años acordes a su rango de edad. Podemos encontrar tres tallas diferentes:

Pequeña: para menores de tres y cinco años. Esta mascarilla tiene unas dimensiones de 5,5x13 centímetros.

para menores de tres y cinco años. Esta mascarilla tiene unas dimensiones de 5,5x13 centímetros. Mediana: para menores de seis a nueve años. Las dimensiones son de 6,5x15 centímetros.

para menores de seis a nueve años. Las dimensiones son de 6,5x15 centímetros. Grande: para menores de 10 a 12 años. Las dimensiones son de 8,5x17 centímetros.

Recomendaciones para un uso seguro de la mascarilla

Uno de los consejos que ofrecen los profesionales es que cada niño utilice pegatinas o marque con un rotulador el extremo de la mascarilla para que puedan identificarlas. Sin embargo, "no se debe coser, agujerear o escribir directamente en la zona filtrante de la mascarilla ya que puede alterar su eficacia", subrayan.

Por otro lado, se recomienda no llevarla puesta durante más de cuatro horas y desecharla si se humedece o se ensucia. Así, los menores tienen que llevar "una mascarilla de repuesto guardada en una bolsa de tela". Si son mascarillas higiénicas no reutilizables no se recomienda su lavado, ya que podría alterar sus propiedades de filtración.